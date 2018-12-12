صندوق توسعه بخش کشاورزی قزوین یکی از صندوق های موفق کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی استان قزوین روز چهارشنبه با حضور محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، رحمت اله پری چهر مشاور وزیر و مجری طرح زیتون کشور، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین و جمعی از مسئولان در سالن مجموعه باغستان برگزار شد.

محمد علی طهماسبی در این نشست اظهار کرد: صندوق کشمش در استان قزوین با حمایت مسئولین و مصوبه دولت اجرایی شده که قدم خوبی در راستای توسعه بخش کشاورزی استان محسوب می شود.

وی بیان کرد: برای سال آینده تسهیلات خوبی از طریق دولت برای صندوق بخش کشاورزی و در جهت پرداخت تسهیلات به بهره برداران واعضا اختصاص می یابد.

طهماسبی یاد آور شد: بخش خصوصی شفافیت دارد و از لحاظ مسائل حمایتی می تواند کمک خوبی به رشد و توسعه بخش کشاورزی کند که باید از این بستر بخوبی استفاده کرد.