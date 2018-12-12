«خرده نان» زیر تیغ نقد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه افرا مانا، هفدهمین نشست نقد صحنه با حضور کوروش سلیمانی، علیرضا نراقی و بهزاد صدیقی توسط باشگاه تئاتر فرهنگسرای ارسباران با همکاری موسسه افرامانا در سالن ذوالفقاری این فرهنگسرا برگزار می شود.

در این نشت نمایش «خرده نان» نوشته لویی کالافرت با ترجمه شهلا حائری و کارگردانی کوروش سلیمانی ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۴ آذر ماه ۹۷ در سالن استاد ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران مورد بررسی قرار می گیرد.

در این نشست کوروش سلیمانی بازیگر و کارگردان تئاتر به همراه علیرضا نراقی منتقد و بازیگر تئاتر و بهزاد صدیقی نمایشنامه نویس و دبیر نشست های نقد صحنه درباره این اثر گفتگو خواهند کرد.

نمایش «خرده نان» که از ۱۶ آذر ماه ۹۷ با بازی رضا بهبودی و آناهیتا اقبال نژاد روی صحنه رفته است تا ۱۴ دی ماه سال جاری در تالار سایه تئاتر شهر اجرا می شود.

سلسله نشست های نقد صحنه توسط باشگاه تئاتر فرهنگ سرای ارسباران با همکاری موسسه افرامانا با هدف نقد و بررسی نمایش های در حال اجرای تهران، هر ماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

علاقه مندان برای شرکت در این نشست می توانند در تاریخ یاد شده به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا، فرهنگسرای ارسباران، سالن استاد ذوالفقاری مراجعه کنند.