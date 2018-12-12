  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۹:۳۷

مدیرعامل آتش نشانی کرمان:

طرح بازدید و مشاوره ایمنی از منازل شهروندان کرمانی اجرا می شود

طرح بازدید و مشاوره ایمنی از منازل شهروندان کرمانی اجرا می شود

کرمان - مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان از اجرای طرح مشاوره و بازدید ایمنی از منازل شهروندان کرمانی توسط سازمان آتش نشانی در شهر کرمان خبر داد.

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح بازدید منازل شهروندان اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل زمستان و زمان استفاده از وسایل گرمایشی احتمال مسمومیت و گازگرفتگی به وسیله گاز دی اکسید کربن افزایش می یابد.

وی بیان کرد: متاسفانه سالانه تعدادی از شهروندان جان خود را به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی از دست می دهند.

عسکری گفت: بدین منظور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان طرح بازدید ایمنی از منازل شهروندان را در دستور کار خود قرار داده است.

وی از شهروندان خواست برای اطلاع از هر گونه مشاوره راهنمایی و تماس با مشاوران این سازمان کافی است با شماره ۱۲۵ تماس حاصل کنند تا کارشناسان این سازمان راهنمایی های لازم را در اختیار شهروندان قرار دهند. در صورت لزوم در تمامی ساعات شبانه روز آمادگی بازدید ایمنی به صورت رایگان از منازل شهروندان را دارند.

کد مطلب 4482974

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها