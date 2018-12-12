طرح بازدید و مشاوره ایمنی از منازل شهروندان کرمانی اجرا می شود

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح بازدید منازل شهروندان اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل زمستان و زمان استفاده از وسایل گرمایشی احتمال مسمومیت و گازگرفتگی به وسیله گاز دی اکسید کربن افزایش می یابد.

وی بیان کرد: متاسفانه سالانه تعدادی از شهروندان جان خود را به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی از دست می دهند.

عسکری گفت: بدین منظور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان طرح بازدید ایمنی از منازل شهروندان را در دستور کار خود قرار داده است.

وی از شهروندان خواست برای اطلاع از هر گونه مشاوره راهنمایی و تماس با مشاوران این سازمان کافی است با شماره ۱۲۵ تماس حاصل کنند تا کارشناسان این سازمان راهنمایی های لازم را در اختیار شهروندان قرار دهند. در صورت لزوم در تمامی ساعات شبانه روز آمادگی بازدید ایمنی به صورت رایگان از منازل شهروندان را دارند.