وزارتخانه های علوم و بهداشت ملزم به اجرای سند آمایش شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۸۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد.

محمدرضا مخبر دزفولی با اشاره به سالگرد تشکیل شورا و ارائه گزارش فعالیت ها و نکات مورد توجه برای فعالیت های آینده آن گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های اخیر توجه ویژه ای به موضوع آسیب های اجتماعی داشته است که متناسب با آن اساسنامه و شرح وظایف شورای اجتماعی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.

وی افزود: ذیل شورای اجتماعی کشور فعالیت های گسترده با تقسیم کار ملی در دستگاه های مختلف به منظور کاهش آسیب های اجتماعی در دستور کار قرار گرفت که اخیرا در جلسه ای در محضر رهبر معظم انقلاب گزارش فعالیت بخش های مختلف در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی ارائه شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: خوشبختانه عزم، اراده و هماهنگی جدی میان دستگاه های مختلف کشور در این زمینه به وجود آمده است.

وی افزود: از جمله در موضوع طلاق و پایداری خانواده و همچنین پشتیبانی از امر ازدواج و همچنین مبارزه با مواد مخدر برنامه ریزی و اقدامات خوبی صورت گرفته است که بخشی از اقدامات مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی در این سال ها بوده است که در ادامه آن شورای اجتماعی کشور ماموریت انجام آن را عهده دار شده است.

مخبر دزفولی با اشاره به توجه ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ساماندهی آموزش عالی کشور گفت: بعد از سال های طولانی پس از انقلاب و پس از رشد کمی مراکز آموزش عالی در کشور و ضرورت بازآرایی آن، در جلسه امروز تاکید شد که تکلیف مشترک وزارتخانه های علوم و بهداشت و همچنین دانشگاه آزاد و مراکز آموزش عالی غیردولتی عمل کردن به احکام ذیل آمایش آموزش عالی کشور باید باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در ادامه جلسه مقرر شد تلاش ها و اقدامات شورای تحول و ارتقای علوم انسانی انعکاس داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به سند راهبردی نقشه جامع علمی کشور و اسناد مهم مصوب ذیل آن که هر کدام تبلور مطلوبی در صحنه علم و فناوری کشور داشته است گفت: در این زمینه تاکید شد که پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان با جدیت بیشتر از جانب شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و دیگر دستگاه ها به منظور ایجاد اشتغال و دستیابی به فناوری برای کشور انجام شود.

وی افزود: در جلسه مقرر شد شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات گوناگون فرهنگی از جمله اخلاقیات فردی و اجتماعی؛ اقدامات و برنامه ریزی های بیشتری را انجام دهد و در این زمینه کاستی ها را برطرف کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تقویم فعالیت شورا که مقارن با سالگرد تشکیل شورا یعنی ۱۹ آذر هر سال است، گفت: توجه ویژه به حوزه فرهنگ عمومی از جمله اخلاقیات اجتماعی و روابط سازنده فرهنگی و همچنین عرصه های سینما، تئاتر، موسیقی و کتاب از مهمترین محورهای مورد تاکید برای اولویت دستور کار شورا در سال پیش روی خود است.