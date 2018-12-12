درب های شیشه پنی سیلین و نمونه های خون در ایران تولید می شود

الهام ثقفی مجری طرح «تولید درب های شیشه پنی سیلین و تولید درب های لوله های خون گیری» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما توانستیم فناوری تولید این شیشه ها را بدست آوریم تا بدین واسطه از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این قطعه به علت تحریم ها وارد کشور نمی شود و جلوی واردات آن گرفته شده است، بیان کرد: طبق برآوردهایی که شده است سالانه مصرف ۵۰۰ میلیون عدد شیشه پنی سیلین داریم که با تولید آن در کشور می توان کمتر از نمونه های خارجی بهره برد.

ثقفی خاطر نشان کرد: طبق آزمایش هایی که در آزمایشگاههای مورد تایید از آزمایشگاههای مرجع انجام شده نمونه هایی که تولید کردیم درصد میکروبی کمتری نسبت به نمونه های خارجی داشتند در صورتیکه ما نمونه اولیه را در شرایط استریل هم تولید نکردیم.

وی با بیان اینکه تولید این محصول می تواند اشتغالزایی فراوانی داشته باشد، بیان کرد: اگر در یک سال ۳۰۰ روزکاری داشته باشیم و به صورت دو شیفت ۵۰۰ میلیون قطعه درب پنی سیلین و نمونه های خونگیری را تولید کنیم ۱۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۴۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار خواهند شد.

وی با اشاره به نیاز کشور برای این قطعه گفت: در حال حاضر هیچگونه تولید داخل در این زمینه نداریم و کاملا وارداتی است.

وی تاکید کرد: کشور ما نیاز مبرم به این قطعه دارد و کاملا مصرفی است که بنا به تاییدات مقام معظم رهبری می توانیم با تولید این محصول گامی در راستای توسعه ملی و اشتغالزایی برداریم.

به گفته ثقفی، لازم است که در پروسه تولید درب های پنی سیلین و لوله های خونگیری سرمایه گذاری شود تا با استفاده از فناوری که در دست داریم بتوانیم به بومی سازی آن بپردازیم.

به گزارش مهر، ایده تولید «درب های شیشه پنی سیلین و درب لوله های خونگیری» در اولین هم آوردی نو در صنعت پلاستیک و پلیمر در راستای برنامه جامع نوآفرین زیر نظر شبکه فن بازار ملی ایران(در پارک فناوری پردیس) ارائه شد.