ثبت نام حدود ۵ هزار نفر در آزمون دستیاری پزشکی

دکتر آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهل و ششمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی دوم اسفندماه ۹۷ برگزار می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: ثبت نام برای چهل و ششمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی از ۱۷ آذر ماه آغاز شده است و تا یکشنبه ۲۵ آذر ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون ۴ هزار و ۹۰۰ نفر در چهل و ششمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی ثبت نام کرده اند.

حیدرزاده تاکید کرد: با توجه به دفترچه راهنمای ثبت نام که از چند روز پیش از آن در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی برای مطالعه داوطلبان قرار گرفته است، داوطلبان باید علاوه بر آن اطلاعیه های مرکز سنجش آموزش پزشکی درباره سهمیه ها و سایر شرایط پذیرش را نیز مطالعه کنند.