  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۱۰

طی همایشی در 29 بهمن ماه جاری ؛

نقش نهادها در مبارزه با سرقت وسایل نقلیه بررسی می شود

نخستین همایش بررسی نقش نهادها در مبارزه با سرقت وسایل نقلیه ، 29 بهمن 85 برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، این همایش با حضور مسئولان نیروی انتظامی ، قوه قضائیه ، وزارتخانه های کشور ، صنایع و معادن ، بازرگانی ، علوم ، تحقیقات و فن آوری اطلاعات ، شهرداری تهران ، شورای اصناف کشور و... ، به منظور هماهنگ سازی و ایجاد ارتباط برای کاهش میزان سرقت وسایل نقلیه ، روز یکشنبه 29 بهمن ماه جاری در تهران برگزار می شود.
کد مطلب 448299

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها