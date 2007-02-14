نقش نهادها در مبارزه با سرقت وسایل نقلیه بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، این همایش با حضور مسئولان نیروی انتظامی ، قوه قضائیه ، وزارتخانه های کشور ، صنایع و معادن ، بازرگانی ، علوم ، تحقیقات و فن آوری اطلاعات ، شهرداری تهران ، شورای اصناف کشور و... ، به منظور هماهنگ سازی و ایجاد ارتباط برای کاهش میزان سرقت وسایل نقلیه ، روز یکشنبه 29 بهمن ماه جاری در تهران برگزار می شود.

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