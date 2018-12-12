دولت به بودجه بیمه سلامت توجه ویژه ای داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل ابوترابی، با اشاره اینکه مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه تمام تلاش خود را برای تصویب اعتبارات مورد نیاز بیمه سلامت انجام خواهد داد، اظهارداشت: بیمه سلامت یکی از دستارودهای بزرگ این دولت است که نباید این دستاورد بزرگ را مورد بی مهری قرار داد، سازمان بیمه سلامت تنها سازمان بیمه گری است که در خدمات رسانی به اقشار آسیب پذیر جامعه به خوبی عمل می کند.

وی با تاکید بر اینکه از افزایش مشکلات بیمه سلامت با تصویب بودجه مورد نیاز جلوگیری شود، افزود: اگر این سازمان در خدمات رسانی به بیمه شدگان دچار مشکل شود، بعید است که دستگاه دیگری را بتوان برای ارائه خدمات درمانی به اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفت؛ لذا دولت باید تمامی تمهیدات لازم را در رفع مشکلات مالی بیمه سلامت در نظرگیرد.

ابوترابی با بیان اینکه مجلس در حوزه سلامت در کنار دولت و وزارت بهداشت قرار دارد، تصریح کرد: بهداشت و درمان یکی از بخش های حائز اهمیت در کشور است، بنابراین در رفع مشکلات آن حتی می توان از اعتبارات بخش های غیرضروری برای این حوزه استفاده کرد؛ خوشبختانه در شرایط فعلی بیمه سلامت به درستی وظایف خود را انجام داده و در اجرای طرح تحول سلامت پرداختی ها از جیب مردم به شدت کاهش پیدا کرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، با بیان اینکه برای استفاده مناسب تر از بودجه سلامت باید نقاط ضعف طرح تحول سلامت را شناسایی و اقدامات لازم را در رفع مشکلات انجام داد، گفت: در این دوره از فعالیت سازمان بیمه سلامت مسئولان با توجه کافی به مباحثی چون سطح بندی خدمات، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک، با هدفگذاری مشخص به دنبال ارتقاء جایگاه بیمه سلامت هستند.