سریع ترین حیوان جهان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، تحقیقات جدید نشان داده سریع ترین حیوان جهان چیتا نیست بلکه یک مورچه است!

مورچه «دراکولا» می تواند فک خود را با سرعت خارق العاده ۳۲۰ کیلومتربرساعت(۲۰۰ مایل برساعت) ببندد که ۵ هزار بار سریع تر از پلک زدن است. این درحالی است که چیتا فقط با سرعت ۹۶ کیلومتر برساعت(۶۰ مایل برساعت) می دود.

به این ترتیب این موجود کوچک چند میلی متری سریع ترین حیوان زنده دنیا لقب گرفته است.

مورچه «دراکولا» در آفریقا، استرالیا و جنوب آسیا زندگی می کند و از فک خود مانند یک منجنیق استفاده می کند. هنگامیکه مورچه فک های خود را فشار می دهد قبل از باز کردن آن نوعی نیروی فشار ایجاد می شود.

نیرویی که فک ها ایجاد می کنند، به اندازه ای قدرتمند است که هزارپا را از پا در می آورد. به این ترتیب مورچه ها می توانند طعمه را به سمت لانه شان بکشند تا بچه هایشان از آن تغذیه کنند.

البته این مورچه ها از گاز گرفتن برای مبارزه نیز استفاده و به این وسیله رقیب خود را از میدان به در می کنند.

فک های مهره دارانی مانند موریانه و مورچه ها چنان قدرتمند است که انگار دارای فنر است و به همین دلیل سریع ترین حرکات را در دنیای حیوانات دارند.

به هرحال محققان به وسیله فناوری دوربینهای سریع تایید کردند مورچه «دراکولا» سریع ترین حیوان در طبیعت است. این فناوری به دانشمندان نشان داد فک آنها چطور کار می کند. فک های این حیوان هنگام گاز گرفتن رویهم فشرده نمی شود بلکه به طور مورب از کنار یکدیگر رد می شود. این حرکت در کل ۲۳ میکروثانیه طول می کشد. همچنین این ویدئو نشان داد مورچه ها، قبل از گاز گرفتن فک های خود را به مدت ۳.۷ ثانیه فشار می دهند تا خاصیت فنری آنها را بیشتر کنند و سپس حمله را آغاز می کنند.

اندرو سوارز یکی از مولفان تحقیق از دانشگاه ایلینویز می گوید: این مورچه ها خارق العاده هستند. فک قدرتمند آنها مانند یک تله موش عمل می کند و به استثنای قفل و مکانیسم فنری، تقریبا هر دو یکسان هستند.

مورچه از این حرکت برای ضربه زدن به بندپایان دیگر استفاده می کنند.