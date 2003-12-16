  1. بین الملل
  2. سایر
۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۹:۴۶

مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

خلاصه اهم اخبار ايران و جهان به نقل از خبرگزاري هاي داخلي و خارجي در شب گذشته بدين شرح است:

- يكي از اعضاي شوراي حكومتي عراق شايعه انتقال صدام به خارج از عراق را رد كرد.
- يك وكيل فرانسوي خواستار بر عهده گرفتن وكالت صدام حسين ديكتاتور عراق شد.
- خواهر صدام در مصاحبه با روزنامه القدس العربي اعلام كرد: برادر من هرگز چنين خوار و ذليل به اسارات نيروهاي آمريكايي در نمي آمد، مطمئناً آمريكايي ها وي را با خوراندن برخي داروها و گازهاي خاص به اين حالت درآورده اند.
يكي از منابع نظامي آمريكا اعلام كرد : شركت هاليبرتون متعلق به ديك چني معاون رئيس جمهور آمريكا 222 ميليون دلار ديگر در عراق سرمايه گذاري كرد.
- كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد خواستار كمك و مشاركت سازمان ملل در محاكمه صدام شد و اعلام كرد كه نبايد مجازات مرگ براي صدام در نظر گرفته شود، بلكه مطابق با قوانين و استانداردهاي بين المللي وي را محاكمه كرد.
- عبدالعزيزحكيم رئيس دوره اي شواري حكومت انتقالي عراق پس از ديدار با ژاك شيراك رئيس جمهورفرانسه گفت: صدام به دارمجازات آويخته خواهد شد و دادگاه جنايت كاران جنگي كه شواري حكومت انتقالي عراق به همين منظور تشكيل داده است ، محاكمه صدام و سران حزب بعث را بر عهده خواهد گرفت .
- احمد البكر عضو شوراي حكومت انتقالي عراق اعلام كرد: جلسات محاكمه  صدام ديكتاتور مخلوع بغداد درعراق برگزارمي شود.

کد مطلب 44830

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه