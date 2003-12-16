مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

- يكي از اعضاي شوراي حكومتي عراق شايعه انتقال صدام به خارج از عراق را رد كرد.

- يك وكيل فرانسوي خواستار بر عهده گرفتن وكالت صدام حسين ديكتاتور عراق شد.

- خواهر صدام در مصاحبه با روزنامه القدس العربي اعلام كرد: برادر من هرگز چنين خوار و ذليل به اسارات نيروهاي آمريكايي در نمي آمد، مطمئناً آمريكايي ها وي را با خوراندن برخي داروها و گازهاي خاص به اين حالت درآورده اند.

يكي از منابع نظامي آمريكا اعلام كرد : شركت هاليبرتون متعلق به ديك چني معاون رئيس جمهور آمريكا 222 ميليون دلار ديگر در عراق سرمايه گذاري كرد.

- كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد خواستار كمك و مشاركت سازمان ملل در محاكمه صدام شد و اعلام كرد كه نبايد مجازات مرگ براي صدام در نظر گرفته شود، بلكه مطابق با قوانين و استانداردهاي بين المللي وي را محاكمه كرد.

- عبدالعزيزحكيم رئيس دوره اي شواري حكومت انتقالي عراق پس از ديدار با ژاك شيراك رئيس جمهورفرانسه گفت: صدام به دارمجازات آويخته خواهد شد و دادگاه جنايت كاران جنگي كه شواري حكومت انتقالي عراق به همين منظور تشكيل داده است ، محاكمه صدام و سران حزب بعث را بر عهده خواهد گرفت .

- احمد البكر عضو شوراي حكومت انتقالي عراق اعلام كرد: جلسات محاكمه صدام ديكتاتور مخلوع بغداد درعراق برگزارمي شود.