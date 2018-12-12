  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

لیگ برتر والیبال بانوان؛

شهرآورد اصفهان بین تیم‌های اول و سوم جدول رده بندی

شهرآورد اصفهان بین تیم‌های اول و سوم جدول رده بندی

در مهم‌ترین بازی هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان، شهرآورد اصفهان بین دو تیم ذوب آهن و نامی نو برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان فردا پنجشنبه با برگزاری ۳ دیدار پیگیری خواهد شد. در مهمترین بازی هفته اصفهان میزبان شهرآورد دو تیم ذوب آهن و نامی نو خواهد بود. ذوب آهن اصفهان که با کسب ۱۱ امتیاز و بدون شکست صدر جدول رده بندی را در اختیار دارد این هفته مقابل تیم نامی نو، دیگر تیم اصفهانی صف آرایی خواهد کرد. نامی نو با کسب ۶ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد.

در دیگر بازی هفته، تیم رده دومی پیکان مقابل مبنا تجارت کاسپین قرار خواهد گرفت و توپکا و شهرداری سمنان نیز به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

برنامه دیدارهای هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان که ساعت ۱۵ فردا پنجشنبه برگزار می شود به این شرح است:

* نامی نو اصفهان - ذوب آهن اصفهان
* توپکا بابلسر - شهرداری سمنان
* مبنا تجارت - پیکان تهران 

کد مطلب 4483000
ساناز سلیمان آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها