به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان فردا پنجشنبه با برگزاری ۳ دیدار پیگیری خواهد شد. در مهمترین بازی هفته اصفهان میزبان شهرآورد دو تیم ذوب آهن و نامی نو خواهد بود. ذوب آهن اصفهان که با کسب ۱۱ امتیاز و بدون شکست صدر جدول رده بندی را در اختیار دارد این هفته مقابل تیم نامی نو، دیگر تیم اصفهانی صف آرایی خواهد کرد. نامی نو با کسب ۶ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد.

در دیگر بازی هفته، تیم رده دومی پیکان مقابل مبنا تجارت کاسپین قرار خواهد گرفت و توپکا و شهرداری سمنان نیز به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

برنامه دیدارهای هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان که ساعت ۱۵ فردا پنجشنبه برگزار می شود به این شرح است:

* نامی نو اصفهان - ذوب آهن اصفهان

* توپکا بابلسر - شهرداری سمنان

* مبنا تجارت - پیکان تهران