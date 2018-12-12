به گزارش خبرنگار مهر، فلسفه اخلاقی و سیاسی در کنفرانس مرزی در روزهای ۲۶ و ۲۷ آوریل ۲۰۱۹ در دانشگاه تگزاس در ال پاسو برگزار می‌شود.

کریستین استره از دانشگاه اتاوا از سخنرانان اصلی این کنفرانس است. زبان ارائه آثار اسپانیایی و انگلیسی است.

این کنفرانس با هدف برجسته ساختنژوهش‌های فلسفی در حوزه فلسفه اخلاقی، سیاسی و اجتماعی و سیاسی برگزار می‌شود.

علاقمندان به شرکت در کنفرانس می‌تواندد آثار خود را به آدرس ایمیل mpconference۲۰۱۹@gmail.com

ارسال نمایند.

مهلت تحویل آثار ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://www.apaonline.org/page/calls مراجعه گردد.