استقبال گرم اهالی کاراته از محسن آشوری

به گزارش خبرنگار مهر، محسن آشوری دبیر دیرپای فدراسیون کاراته که در طول سالهای گذشته نقش تاثیرگذاری در این رشته بخصوص در نتایج تیم ملی داشته، جمعه هفته گذشته از سوی وزارت ورزش به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب و معرفی شد.

محمدصادق فرجی رئیس پیشین فدراسیون بازنشسته بود و طبق قانون می بایست سمت خود را ترک می کرد و بر همین اساس استعفای خود را تحویل وزیر داد. وی در تلاش بود نامه بازگشت به کار خود را طبق ماده ۶۰ از دیوان عدالت اداری دریافت کند و بر اساس خبری که ۱۶ آذرماه از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد، سه روز مهلت داشت تا این نامه را ارائه دهد. دلیل تعویق چند روزه در برگزاری مراسم معارفه نیز همین موضوع بود که با نرسیدن نامه، تودیع فرجی و معارفه آشوری عصر سه شنبه در محل سالن اجتماعات فدراسیون دوومیدانی برگزار شد.

در حالی که طی روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر اعتراض اهالی این رشته به انتخاب آشوری، تجمع در مقابل وزارت ورزش، ارسال نامه نهادهای امنیتی و حتی حضور برخی قهرمانان در دفتر محمدرضا داورزنی معاون وزیر در همین خصوص منتشر شده بود، اما تاکید وزارت ورزش بر انتخاب خود و شرکت اکثریت قریب به اتفاق بزرگان کاراته ایران از این مراسم حکایت دیگری داشت.

حضور بزرگان و پیشکسوتانی چون سلیمی، احسانی، آقایی میر، شیرزاد، بهرامی، شقاقی، کادر فنی تیم ملی از جمله هروی و سلطانی، رهنما عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی، روسای هیات ها، مسئولان کمیته، روسای سبک ها و ... جمعی نزدیک به ۵۰ نفر برای مراسم معارفه رقم زده بود که به جرات می توان گفت در سالهای گذشته بی سابقه بوده است. در واقع این بدان معناست که آشوری باوجود همه حواشی مورد وثوق اهالی و بزرگان این رشته است.

همانطور که خود آشوری نیز در این مراسم عنوان کرده وی مدیر دوران گذار است و برای برگزاری مجمع و انتخابات نهایت تلاش خود را می کند و شایسته آن است که جامعه کاراته نیز در کنار او باشد. اینکه برخی بخواهند به دلایل مختلف که بیان آن در این مقال نمی گنجد، باب مخالف و اعتراض باز کرده و روزهای آرام کاراته را با حاشیه های مخرب متلاطم کنند.

در پایان باید عنوان کنیم که کاراته در طول چند سال گذشته روند خوبی داشته و با آرامش نسبی که با همدلی و وفاق در بین بزرگان این رشته حکمفرما شده، با تداوم این روند می تواند به موفقیت در بازیهای المپیک ختم شود.