ساختمان ثبت و اسناد مازندران استیجاری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن بهادر صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه خود اظهار داشت: متاسفانه یک ریال از مصوبات سفر به ثبت اسناد استان مازندران تعلق نگرفت درحالی که سالانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار خدمت در این دستگاه انجام می شود.

وی با بیان اینکه ثبت و اسناد دومین دستگاه پردرآمد استان است اظهار داشت: هشت درصد درآمد ثبت و اسناد مربوط به شهرداری ها است و درشان همکاران نیست که در ساختمان استیجاری مشغول خدمت باشند.

وی با اشاره به انجام سه پروژه عمرانی اداری در ثبت و اسناد استان گفت: مازندران بیشترین رقم اعتبارات هزینه ای را دارد و این ناشی از تلاش وافر همکاران است.

بهادر افزود: مازندران سه سال پی درپی رتبه برتر را در زمینه های مختلف را کسب کرده و مستندسازی موقوفات، پاسخ به استعلامات و غیره بوده است.

موسوی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران نیز با بیان اینکه آمادگی همکاری با مدیرکل جدید ثبت و اسناد استان و انجام خدمات بهتر به مردم استان هستیم از تلاش های مدیرکل قبلی ثبت و اسناد تقدیر کرد.

در این مراسم زارع به عنوان مدیرکل جدید ثبت و اسناد مازندران معرفی شد.