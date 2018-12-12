به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه خانه کتاب فهرست عناوین کتاب‌های پرفروش تالیفی حوزه ادبیات کودک را در طرح پاییزه کتاب که به تازگی به پایان رسید، منتشر کرد.

طرح پاییزه کتاب ۹۷ با مشارکت ۶۷۵ کتابفروشی در سراسر کشور؛ ۵۲۳ کتابفروشی در مراکز استان و ۱۵۲ کتابفروشی در سایر شهرها و شهرستان‌های استان‌ها از ۲۴ آبان در استان‌ها و از ۲۶ آبان در تهران آغاز و تا ۴ آذر به پایان رسید.

در این دوره از طرح مذکور، کتاب‌های زیر به عنوان پرفروش‌های این حوزه معرفی شدند:

«دایره المعارف پول و زندگی» نوشته مهدی ضرغامیان از انتشارات محراب قلم

«پرنده رو درخته می‌می‌نی شده شلخته» سروده ناصر کشاورز از موسسه نشر افق

« می‌می‌نی حالا تمیزترینی» سروده ناصر کشاورز از موسسه نشر افق

«می‌می‌نی دیگه بیکاره دوست و رفیق نداره» سروده ناصر کشاورز از موسسه نشر افق

«می‌می‌نی تو مهد کودک دوسته با فیل و اردک» سروده ناصر کشاورز از موسسه نشر افق

«می‌می‌نی الهی بد نبینی» سروده ناصر کشاورز از موسسه نشر افق

«دایره المعارف تاریخ ایران» نوشته مسعود جوادیان از انتشارات محراب قلم،

«قصه‌های من و بابام: بابای خوب من» بازنویسی ایرج جهانشاهی، نویسنده اریش ازر از انتشارات فاطمی

«دایره المعارف تاریخ علم» نوشته احسان کاتبی رضوانی از انتشارات محراب قلم

«دایره المعارف تاریخ اسلام» نوشته احسان کاتبی رضوانی از انتشارات محراب قلم