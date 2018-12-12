۷۹ درصد مجوزهای وزارت اقتصاد مربوط به سازمان مالیاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در بیست و چهارمین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار داشت: استفاده ابزارهای الکترونیکی برای تسهیل ارائه خدمات به مردم باید به اولویت دستگاه ها تبدیل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دستگاه های اجرایی باید حداکثر همکاری را با هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جهت ارائه خدمات مطلوبتر و سریعتر به مردم داشته باشند.

وی با بیان اینکه ۱۱ درصد از استعلامات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود، تصریح کرد: از مجموع مجوزهایی که از سوی وزارت اقتصاد صادر می شود، ۷۹ درصد آن مربوط به سازمان امور مالیاتی است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در حوزه مالیاتی، اصل بر این است که شرایط لازم برای فعالیت فعالان اقتصادی تسهیل شود همچنین باید زمینه برای ورود مودیان «غیر خوش حساب» نیز فراهم شود.

در بیست و چهارمین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، میزان اجرای مصوبه بیست و دومین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع مذکور در مصوبه راجع به تسهیل فرآیند پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، اصلاحات مورد نیاز در بخشنامه های سازمان امور مالیاتی راجع به مالیات علی الحساب ۴ درصد از واردات، میزان اجرای دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی (وقت) پیرامون سرویس های ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور برای راه اندازی پیشخوان مجوزهای کشور و نیز نحوه تسهیل تبادل اطلاعات مربوط به دادخواست ها و احکام ورشکستگی مورد بررسی قرار گرفت.