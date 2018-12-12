بیکاری دو رقمی زیبنده استان بوشهر با این همه ظرفیت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح چهارشنبه در جلسه نشست هم اندیشی با مدیران، شوراها و دهیاران شهرستان دشتی که با رویکرد توسعه و اشتغال روستایی برگزار شد اظهار داشت: همزمان با سفر امروز به شهرستان دشتی ۲۰ مدیرکل استانی از ۵۶ روستا بازدید و از نزدیک با مردم دیدار و گفتگو کردند و در این سفرها از ۱۱۲ دانش آموز و ۵۶ کارآفرین نیز تجلیل به عمل آمد.

وی از تلاشهای فرماندار دشتی تجلیل کرد و افزود: با توجه عملکرد بازرسی وزارت کشور از فرمانداران عبداالله نادری فرماندار این شهرستان رتبه اول در سطح استان کسب کرده است که از ایشان و تیم همراه تقدیر وتشکر می شود.

گراوند بیان کرد: تاکنون در شهرک صنعتی دو واحد به بهره برداری رسیده که ضرورت دارد در حوزه گاز رسانی در این شهرک اقداماتی صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: در حوزه اشتغال روستایی نیز کارهای خوبی در سطح استان صورت گرفته و بانک‌های عامل همکاری خوبی در پرداخت تسهیلات داشتند و تلاش داریم از تمام طرح‌هایی که تسهیلات دریافت کردند به صورت محسوس و نامحسوس بازدید به عمل آوریم.

گراوند تصریح کرد: دشتی یکی از شهرستان‌های مستعد درحوزه های دریا، شیلات، کشاورزی، معادن و غیره است که باید از همه این ظرفیت ها به نحو مطلوب در جهت ایجاد اشتغال استفاده شود.

وی بیان کرد: با حمایت های فرماندار شهرستان کارهای خوبی در حوزه اشتغال در سطح شهرستان صورت گرفته است تقدیر وتشکر می شود.

استاندار بوشهر یادآور شد: دشمن جنگ اقتصادی به راه انداخته و از این طریق می خواهد کشور و ملت را به زانو در بیاورد که به فضل الهی در این زمینه نیز همچون گذشته شکست خواهد خورد.

وی ادامه داد: در شرایطی که نظام و دولت قرار گرفته مدیران باید در جهت خدمت به مردم آستین همت بالا بزنند و از تمام ظرفیت‌ها و توانمند یهای استان و شهرستان استفاده کنند.

گراوند با بیان اینکه بیکاری دو رقمی با این همه ظرفیت زیبنده استان بوشهر نیست، گفت: تاکنون از پنج شهرستان استان بازدید که طرح‌های اقتصادی و اشتغال زایی خوبی در این مناطق اجرا شده است.

وی بر ضرورت تسریع در پاسخ استعلامات تاکید کرد و افزود: برخی از مواقع پاسخ استعلامات زمان بر است که باید این مشکلات در سطح استان برطرف شود.

گراوند تصریح کرد: در زمینه اشتغال روستایی پاسخ استعلامات نباید از دو هفته بیشتر شود و با دستگاه‌های اجرایی که این قانون را نقض کردند قطعا برخورد می شود.

وی اظهار داشت: در حوزه صادرات و واردات باید اختیارات به مناطق داده شود و در این زمینه نیز تاکنون پیگری‌های خوبی صورت گرفته است.

گراوند ادامه داد: مدیریت جهاد کشاورزی استان در کوتاه ترین زمان ممکن سایت گلخانه چاهگاه تعیین تکلیف و به متقاضیان واگذار کند.