روند مهاجرت از خراسان جنوبی نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت صبح چهارشنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان جنوبی، اظهار کرد: هدف تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان ها این است که تمام توانمندی های موجود در ادارات کل را در کنار هم تعیین و دقت و سرعت کار را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه جلسات شورای پیشگیری باید منسجم تر و با جدیت بیشتر از گذشته برگزار شود، افزود: پیشگیری از وقوع جرم امر فرا قوه ای و وظیفه ای همگانی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه نتیجه حرکت مشارکتی در حوزه پیشگیری می تواند موجب بهبود زندگی مردم شود، گفت: اقدامات جزیره ای و بخشی نتیجه ای را به دنبال ندارد و باید از آن ها پرهیز شود.

وی ادامه داد: تمام مباحث پیشگیری مربوط به راه و نظارت بر تردد خودورها در کشور نمی شود بلکه باید به همه عناوین مجرمانه و اختلافات بپردازیم چراکه اگر از سایر عناوین غفلت کنیم آسیب هایی که در حوزه دیگر به وجود می آید آثار مثبت را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

پیشگیری از وقوع جرم وظیفه همگانی است

الفت با بیان اینکه به موجب قانون مرجعیت پیشگیری از وقوع جرم در اختیار قوه قضاییه است، عنوان کرد: مرجعیت قوه قضاییه به این معنا نیست که در تمام موضوعات پیشگیری سیاست گذاری کند بلکه این مهم وظیفه همگانی است و همت همه مردم را می طلبد.

وی با اشاره به اینکه مدیران و کارشناسان و دارندگان قدرت و منابع باید در شورای پیشگیری از وقوع جرم جمع و با همراهی وهم اندیشی در خصوص ضرورت های پیشگیری استان برنامه ریزی کنند، بیان کرد: جلسات شورا با ریاست دادگستری باید به صورت ماهیانه برگزار و دامنه تشکیل آن به شهرستان ها نیز تعمیم یابد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در هر مجموعه ای که شهروندان کنار هم جمع می شوند باید شورای پیشگیری داشته باشیم، اظهار داشت: علاوه بر مقامات اداری و دولتی از مقامات بخش خصوصی نیز باید برای شرکت در شورای پیشگیری دعوت شود و تمام توان اجتماع را در این خصوص بکار بگیریم.

وی با اشاره به اینکه در سال آینده برنامه هایی را از استان ها می پذیریم که ۸۰ درصد آن مربوط به برنامه های پیشگیری باشد، افزود: طرح هایی که به تنهایی توسط قوه قضاییه سیاست گذاری شده باشد در سال آینده مورد تایید قرار نمی گیرد و اعتباری برای آن در نظر گرفته نخواهد شد.

الفت با بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید نیروهای خود را برای اجرای برنامه مشترک پیشگیری به میدان بیاورند، گفت: حرکت انفرادی و اقدامات دستگاهی و بخشی جوابگو نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه افتراق بین دستگاه ها در حوزه عملکرد آن ها را با اعتبارات و نیروی اندک مواجه می کند، عنوان کرد: شورای پیشگیری باید رویکرد جمعی داشته باشد و با مشارکت مردم برای پیشگیری از آسیب ها تصمیم گیری کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در شورای اجتماعی کشور چهار عنوان اولویت از آسیب ها پیگیری می شود که یکی از آن ها حاشیه نشینی است، افزود: روند مهاجرت از استان خراسان جنوبی به سایر استان ها بسیار نگران کننده است و باید در خصوص آن چاره اندیشی شود.

وی با اشاره به اینکه مهاجرت ها آسیب های جدی به کشورها می زنند، اظهار داشت: مهاجرت ها در استان های مرزی آسیب امنیتی را به دنبال دارد.

الفت با بیان اینکه با پاسگاه ها به تنهایی نمی توان با متجاوزین در مرزها مقابله کرد لذا جمعیت در مرز بسیار ضروری است، افزود: نباید اجازه مهاجرت بی رویه از مناطق مرزی را دهیم.

وی با تاکید براینکه باید تلاش کنیم مناطق حاشیه ای ایجاد نشود، گفت: پیشگیری در مبدا با توانمند سازی روستاها باید مورد توجه قرار گیرد چراکه اگر روستاها توانمند باشند هیچ گاه مهاجرت صورت نمی گیرد.

پایش و نظارت الکترونیکی بر حاشیه شهرها

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه عناصر قدکوتاه حاکمیتی باید به این باور و اعتقاد برسند که روستاها را آباد نگه دارند، بیان کرد: مقاماتی که در روستاها فعالیت می کنند نباید مردم روستا را تحقیر کنند لذا مسئولین حاکمیتی باید آماده برخورد با روستاییان باشند و به آن ها اطمینان خاطر در خصوص توسعه مناطق بدهند.

وی با بیان اینکه کشاورزی مکانیزه و نگه داری دام باید با تجهیزات جدید در روستاها ترویج داده شود، اظهار داشت: دهیارها باید توان اداره و نظارت بر شوراها را داشته باشد و از منابع طبیعی به نفع روستاییان به درستی استفاده شود.

الفت با اشاره به اینکه وقتی در امر احیای مراتع طرحی نداریم در واقع روستاییان را محروم می کنیم، افزود: اموال و اراضی دولت در حاشیه شهرها به سرعت مورد تصرف قرار می گیرد لذا پایش و نظارت الکترونیکی بر حاشیه شهرها مد نظر قرار داده شده است.

وی با بیان اینکه باید از ترویج حرام خوری در جامعه پیشگیری کنیم، گفت: اگر گزارش واحدهای تولیدی را بدون توجه به کیفیت آن ها ارائه دهیم به جای درستی نخواهیم رسید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه تخصیص دادن زمین برای توسعه استان کافی نیست، عنوان کرد: جذب سرمایه گذار باید همراه با امنیت سرمایه باشد چراکه اگر اقدامات شفاف صورت نگیرد سرمایه گذار حاضر به سرمایه گذاری نمی شود.

وی با بیان اینکه حتما بانک ها باید طرح ها و زمین طرح ها را به عنوان وثیقه بپذیرند و نباید رفتار سلیقه ای داشته باشند، اظهار داشت: اگر بانکی خواست از قوانین تخطی کند حتما باید با آن برخورد کرد.

الفت با تاکید بر اینکه شورای پیشگیری استان باید به صورت جدی تر و قوی تر برگزار شود، افزود: قوه قضاییه در کنار قوه مجریه آمادگی اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی را دارد.

وی با اشاره به اینکه ناکارآمدی ها باید ترمیم شود و آمادگی پذیرش نظرات دیگران را داشته باشیم، گفت: با همدلی و کنار هم قرار گرفتن همه مشکلات برطرف خواهد شد.