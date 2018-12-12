تداوم حضور نیروهای امنیتی درمحدوده پارلمان اروپا الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اروپا آنلاین، «آنتونیو تایانی» رئیس پارلمان اروپا در خصوص حادثه شب گذشته تیراندازی در بازار کریسمس شهر استراسبورگ اظهار داشت: از نمایندگان پارلمان اروپا خواسته شده تا محل ساختمان پارلمان را ترک کنند.

وی در ادامه سخنان خود افزود: تداوم تدابیر امنیتی و تشدید این تدابیر با استقرار نیروهای امنیتی در نزدیکی محل پارلمان به شدت ضرورت دارد.

تایانی همچنین خاطر نشان کرد: روزانه شمار زیادی از پرسنل پارلمان اروپا برای انجام کارهای اداری در محل پارلمان حضور دارند که با توجه به شرایط پیش آمده باید اقدامات جدیدی اتخاذ شود.

شب گذشته پلیس فرانسه اعلام کرد تیراندازی در شهر استراسبورگ واقع در شرق این کشور ۴ نفر کشته شده اند. این تیراندازی که احتمال می رود اقدامی تروریستی باشد همچنین موجب زخمی شدن ۱۱ نفر شده است.