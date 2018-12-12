عمل نکردن به قرآن جامعه را به زندان اجتماعی بدل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران، عمل به قرآن کریم را درجامعه اسلامی امری ضروری دانست و اظهار داشت: باید به نسخه شفابخش قرآن در جامعه عمل کرد.

وی با بیان اینکه اگر برنامه ریزی خوبی داشته باشیم ولی به آن عمل نشود، این برنامه تاثیری نخواهد داشت تصریح کرد: همچنین اگر قانون اساسی و نمایندگان خوب داشته باشیم و به آن عمل نکنیم، به نتیجه نخواهیم رسید.

وی از قران کریم به عنوان قانون زندگی یاد کرد و گفت: تخلف و عمل نکردن به قرآن سبب می شود تا در زندان اجتماعی به سر بریم و علت آنکه جامعه ما، جامعه خوبی نیست عمل نکردن به قرآن کریم است درحالیکه قرآن برنامه زندگی برای افراد جامعه است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی نیست و زندگی اصلی در آخرت جریان دارد، جنایات سعودی ها و صهیونیست ها را در یمن و کشورهای اسلامی محکوم کرد.

وی با بیان اینکه زندگی به ساختمان های مجلل و خودروهای گرانقیمت نیست تصریح کرد: باید از قرآن کریم بیشتر بیاموزیم و نباید به زندگی دنیا دل بست.

حجت الاسلام تقوی فرد باتاکید براینکه نباید زندگی آخرت را ارزان فروخت یادآور شد: اگر مسئولان مدیران برای رضای خدا کار و تلاش کنند، زندگی ارزشمند خواهد شد.

در این مراسم با تقدیر از تلاشهای محمدحسن بهادر، عباسعلی زارع به عنوان مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک مازندران معرفی شد.