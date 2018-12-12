  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۷

در سال جاری؛

۵۸ درصد اعتبارات عمرانی دشتی تخصیص یافت

۵۸ درصد اعتبارات عمرانی دشتی تخصیص یافت

دشتی- فرماندار دشتی گفت: در سال جاری ۷۶۰ میلیارد ریال برای پروژه های عمرانی شهرستان مصوب شده که تاکنون ۵۸ درصد این اعتبارات تخصیص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح چهارشنبه در نشست هم اندیشی استاندار بوشهر با مدیران، شوراها و دهیاران شهرستان دشتی با رویکرد توسعه و اشتغال روستایی اظهار داشت: در سفر استاندار بوشهر به این شهرستان از طرحهای اقتصادی و عمرانی بازدید به عمل آمد و تصمیمات خوبی نیز در این زمینه صادر شد.

وی افزود: در حوزه اقتصاد مقاومتی از اواخر سال گذشته تاکنون ۳۴ جلسه در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری برگزار شده که با همکاری خوب مردم شهرستان و مدیران اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است.

نادری بیان کرد: با پیگیری های به عمل آمده قیمت زمین در شهرک صنعتی از متری ۳۰ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان کاهش یافت که همین عامل باعث تشویق سرمایه گذاران شد و در همین مدت دو واحد افتتاح ، یک واحد در مراحل پایانی و سه واحد نیز در مرحله صدور گرفتن مجوز هستند.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه اشتغال نیز کارهای خوبی در سطح شهرستان صورت گرفته به طوری که از سال ۹۶ تاکنون ۸۳۵ نفر در سامانه رصد ثبت شده است و در حوزه دفاتر کاریابی نیز ۲۵۲ نفر ثبت شده که در این زمینه شهرستان رتبه اول استان به خود اختصاص داده است و در زمینه مشاغل خانگی نیز زمینه اشتغال ۲۶۰ نفر فراهم شد.

نادری از پرداخت قریب به ۱۹۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی در حوزه اشتغال روستایی و فراگیر خبر داد و گفت: در سال جاری ۷۶۰ میلیارد ریال برای پروژه های عمرانی شهرستان مصوب شده که تاکنون ۵۸ درصد این اعتبارات تخصیص یافته است.

وی خاطر نشان کرد: یکی از مسائل مهم شهرستان در حوزه زیر ساخت ها راهها است که در حال حاضر پروژه های مهمی از جمله پل کاکی- راه شیخیان، ناصری- شنبه، خورموج- لاور شرقی، گزدراز- کردوانها و باغان – سرچشمه است که در این بازدید استاندار بوشهر مبلغ ۱۰ میلیارد ریال برای فعال کردن پروژه باغان- سرچشمه اختصاص داد.

فرماندار دشتی گفت: یکی از مشکلات عمده شهرستان تصرف اراضی شهرستان توسط مجموعه نفت بویژه در حوزه روستاهای ساحلی است که فضا را برای ایجاد کسب و کار محدود کرده است.

وی ادامه داد: آب رودخانه مند برای اجرای طرح های آبزی پروری مستعد است که انتظار داریم شیلات استان طرح مطالعه آن را آغاز کند.

کد مطلب 4483045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها