۵۸ درصد اعتبارات عمرانی دشتی تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح چهارشنبه در نشست هم اندیشی استاندار بوشهر با مدیران، شوراها و دهیاران شهرستان دشتی با رویکرد توسعه و اشتغال روستایی اظهار داشت: در سفر استاندار بوشهر به این شهرستان از طرحهای اقتصادی و عمرانی بازدید به عمل آمد و تصمیمات خوبی نیز در این زمینه صادر شد.

وی افزود: در حوزه اقتصاد مقاومتی از اواخر سال گذشته تاکنون ۳۴ جلسه در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری برگزار شده که با همکاری خوب مردم شهرستان و مدیران اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است.

نادری بیان کرد: با پیگیری های به عمل آمده قیمت زمین در شهرک صنعتی از متری ۳۰ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان کاهش یافت که همین عامل باعث تشویق سرمایه گذاران شد و در همین مدت دو واحد افتتاح ، یک واحد در مراحل پایانی و سه واحد نیز در مرحله صدور گرفتن مجوز هستند.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه اشتغال نیز کارهای خوبی در سطح شهرستان صورت گرفته به طوری که از سال ۹۶ تاکنون ۸۳۵ نفر در سامانه رصد ثبت شده است و در حوزه دفاتر کاریابی نیز ۲۵۲ نفر ثبت شده که در این زمینه شهرستان رتبه اول استان به خود اختصاص داده است و در زمینه مشاغل خانگی نیز زمینه اشتغال ۲۶۰ نفر فراهم شد.

نادری از پرداخت قریب به ۱۹۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی در حوزه اشتغال روستایی و فراگیر خبر داد و گفت: در سال جاری ۷۶۰ میلیارد ریال برای پروژه های عمرانی شهرستان مصوب شده که تاکنون ۵۸ درصد این اعتبارات تخصیص یافته است.

وی خاطر نشان کرد: یکی از مسائل مهم شهرستان در حوزه زیر ساخت ها راهها است که در حال حاضر پروژه های مهمی از جمله پل کاکی- راه شیخیان، ناصری- شنبه، خورموج- لاور شرقی، گزدراز- کردوانها و باغان – سرچشمه است که در این بازدید استاندار بوشهر مبلغ ۱۰ میلیارد ریال برای فعال کردن پروژه باغان- سرچشمه اختصاص داد.

فرماندار دشتی گفت: یکی از مشکلات عمده شهرستان تصرف اراضی شهرستان توسط مجموعه نفت بویژه در حوزه روستاهای ساحلی است که فضا را برای ایجاد کسب و کار محدود کرده است.

وی ادامه داد: آب رودخانه مند برای اجرای طرح های آبزی پروری مستعد است که انتظار داریم شیلات استان طرح مطالعه آن را آغاز کند.