  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

حقوق سوم معوق کارگران هفت تپه پرداخت شد/واریز حقوق آبان؛ بزودی

حقوق سوم معوق کارگران هفت تپه پرداخت شد/واریز حقوق آبان؛ بزودی

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار از پرداخت سومین حقوق معوق کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شب گذشته خبرداد.

کریم یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات معوق کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: با پیگیری های انجام شده، دیشب سومین حقوق معوق کارگران این شرکت پرداخت شد.

وی با بیان اینکه از چهار ماه حقوق معوق کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، تاکنون سه حقوق معوق مربوط به ماه های مرداد، شهریور و مهرماه پرداخت شده است، ادامه داد: در حال حاضر تنها حقوق معوق کارگران این شرکت مربوط به ماه آبان است که به زودی توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

 در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه حدود پنج هزار کارگر مشغول به کار هستند که مطالبات آنها به دلیل مشکلات ۴ ماه با تعویق افتاده بود.

کد مطلب 4483046

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها