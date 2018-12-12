حقوق سوم معوق کارگران هفت تپه پرداخت شد/واریز حقوق آبان؛ بزودی

کریم یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات معوق کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: با پیگیری های انجام شده، دیشب سومین حقوق معوق کارگران این شرکت پرداخت شد.

وی با بیان اینکه از چهار ماه حقوق معوق کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، تاکنون سه حقوق معوق مربوط به ماه های مرداد، شهریور و مهرماه پرداخت شده است، ادامه داد: در حال حاضر تنها حقوق معوق کارگران این شرکت مربوط به ماه آبان است که به زودی توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه حدود پنج هزار کارگر مشغول به کار هستند که مطالبات آنها به دلیل مشکلات ۴ ماه با تعویق افتاده بود.