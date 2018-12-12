تحقق سند چشم انداز ۵۰ساله رهبری سرلوحه کار مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی صبح چهارشنبه در کلاس درس اخلاق مدیران استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: امروز ضروری است که مسئولان کشور و مدیران، تحقق چشم انداز ۵۰ساله رهبری را با جدیت مدنظر قرار دهند و در این زمینه برنامه ریی لازم را داشته باشند.

وی افزود: در واقع تحقق مولفه های مدنظر در این چشم انداز، پیشرفت و رشد کشور را رقم می زند و به همین سبب بایستی مورد توجه قرار گیرد.

دری نجف آبادی بیان کرد: در این رابطه باید دستگاه های اجرایی، مراکز علمی و آموزشی، حوزه علمیه و سایر نهادها به وظایف خود جامه عمل بپوشانند و چشم انداز رهبری را سرلوحه کار و برنامه ریزی خود قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: لازم است که در این مسیر از ظرفیت های فراوان کشور و همچنین جوانان و نیروی انسانی متبحر و متعهد بهره بگیریم تا بتوانیم در مسیر توسعه کشور گام برداریم.

وی تصریح کرد: دشمنان نظام اسلامی قصد دارند با کمرنگ سازی آرمان های انقلاب و نظام، به ما آسیب بزنند و در این شرایط ما باید با بصیرت و هوشمندی تصمیم گیری و عمل کنیم.

دری نجف آبادی ادامه داد: همچنین باید همت و کار جهادی را در کشور سرلوحه اعمال خود قرار دهیم تا بتوانیم شرایط رشد و توسعه جامعه را فراهم سازیم. مدیران دستگاه ها باید به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اضافه کرد: امت اسلامی ایران در چهار دهه اخیر در رخدادهای مختلفی که به وقوع پیوسته نشان داده اند که همواره اتحاد و انسجام خود را حفظ می کنند و امروز نیز بیش از هر زمان نیازمند این وحدت و همدلی هستیم.

وی ابراز داشت: توجه به رشد و ارتقا در حوزه علم و دانش و همچنین ارتقای فرهنگی و معنوی از ضروریات امروز جامعه ما است و در این زمینه تحقق وحدت حوزه و دانشگاه بسیار اثرگذار است؛ این مساله ای است که بنیان گذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید ویژه دارند و باید مورد توجه قرار گیرد.