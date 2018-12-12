به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، موضوع پایاننامه تایید شده توسط شورای تحصیلات تکمیلی موسسه، دانشکده و یا مرکز، باید منطبق بر موضوعات مرتبط با پیشنشانگرهای زلزله بوده و در کارگروه علمی اجرایی مرکز مطالعات پیشنشانگرهای زلزله موسسه ژئوفیزیک به تصویب رسیده باشد.
پیشنهاد پایاننامه حداکثر سه ماه پس از تصویب شورای تحصیلات تکمیلی مربوطه باید به مرکز مطالعات پیشنشانگرهای زلزله ارائه شده باشد.
در بخشهایی از آیین نامه حمایت موسسه ژئوفیزیک از پایاننامههای دانشجویی آمده است:
«دانشجو موظف است گزارش پایاننامه و مقاله مستخرج از آن را به صورت یک نسخه صحافی شده به همراه یک عدد CD حاوی متن گزارش در فرمت word و PDF حداکثر تا یک سال پس از تاریخ دفاع از پایاننامه به مرکز مطالعات پیشنشانگرهای زلزله موسسه ژئوفیزیک ارائه کند.
برای هر پایاننامه کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با پیشنشانگرهای زلزله، در صورت حائز شرایط بودن، به ترتیب حداکثر ۳۰ تا ۵۰ میلیون ریال از طرف مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران پرداخت میشود.
در خصوص پایاننامههای مقطع کارشناسی ارشد، پس از ارائه پایاننامه و پذیرش مقاله علمی– پژوهشی مرتبط، با ایندکس ISC تا سقف ۲۰ میلیون ریال و با ایندکس ISI تا سقف ۳۰ میلیون ریال، پس از تایید کمیته علمی– اجرایی مرکز مطالعات پیشنشانگرهای زلزله قابل پرداخت است.
در خصوص پایاننامههای مقطع دکتری پس از ارائه پایاننامه و یک مقاله علمی–پژوهشی مرتبط، با ایندکس ISI و پس از تایید کارگروه علمی–اجرایی مرکز مطالعات پیشنشانگرهای زلزله تا سقف ۵۰ میلیون ریال قابل پرداخت است.
«این پایاننامه با حمایت و پشتیبانی مرکز مطالعات پیشنشانگرهای زلزله مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اجرا شده است»، در مقاله و در ابتدای پایاننامه ضروری است.»
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