۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۴

با هدف ایجاد شادی و نشاط؛

کارگروههای نشاط در دانشگاه خواجه نصیر راه اندازی می شود

مسئول مرکز مشاوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از راه اندازی کارگروه های نشاط در سطح خوابگاه و دانشکده های این دانشگاه با هدف ایجاد شادی و نشاط بین دانشجویان خبر داد.

لیلا شورین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی کارگروه های نشاط گفت: کارگروه‌های تخصصی نشاط هدفش ایجاد شادی و نشاط میان دانشجویان خوابگاهی و در مرحله بعد در سطح دانشجویان دانشکده ها  است.

وی با بیان اینکه، جلسات برنامه ریزی و برآورد بودجه ای کارگروه های مذکور برگزار شده، افزود: اولین برنامه این کارگروه ها با گلگشت شهرک سینمایی ایران شروع شد و در روزهای آتی گلگشت های دیگری نیز خواهیم داشت.

مسئول مرکز مشاوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود: همچنین کارگاه‌هایی در سطح خوابگاه ها با مضمون شادی و نشاط برگزار می شود که درنهایت موجب ارتقاء سلامت روان دانشجویان می شود.  

وی ادامه داد: گلگشت هایی که برای دانشجویان به ویژه دانشجویان خوابگاهی برگزار می شود، گلگشت های درون شهری، برون شهری و حتی گلگشت های علمی خواهد بود.

زهرا سیفی

