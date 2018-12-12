کارگروههای نشاط در دانشگاه خواجه نصیر راه اندازی می شود

لیلا شورین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی کارگروه های نشاط گفت: کارگروه‌های تخصصی نشاط هدفش ایجاد شادی و نشاط میان دانشجویان خوابگاهی و در مرحله بعد در سطح دانشجویان دانشکده ها است.

وی با بیان اینکه، جلسات برنامه ریزی و برآورد بودجه ای کارگروه های مذکور برگزار شده، افزود: اولین برنامه این کارگروه ها با گلگشت شهرک سینمایی ایران شروع شد و در روزهای آتی گلگشت های دیگری نیز خواهیم داشت.

مسئول مرکز مشاوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود: همچنین کارگاه‌هایی در سطح خوابگاه ها با مضمون شادی و نشاط برگزار می شود که درنهایت موجب ارتقاء سلامت روان دانشجویان می شود.

وی ادامه داد: گلگشت هایی که برای دانشجویان به ویژه دانشجویان خوابگاهی برگزار می شود، گلگشت های درون شهری، برون شهری و حتی گلگشت های علمی خواهد بود.