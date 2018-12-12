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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳

توسعه همکاری دانشگاه تهران و پوترای مالزی

توسعه همکاری دانشگاه تهران و پوترای مالزی

دانشگاه پوترای مالزی و دانشگاه تهران در راستای انجام پروژه‌های مشترک با محوریت دانشکده علوم اجتماعی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، این تفاهم نامه با هدف اجرای دو پروژه مشترک در زمینه «ارتباطات سلامت» و «کیفیت زندگی» به صورت مشترک بین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی و نیز مرکز آموزش و تحقیقات سرطان دانشکده بهداشت دانشگاه یو. پی. ام مالزی منعقد شد.

این دو تحقیق همچنین به طور همزمان در ایران و کشور مالزی انجام خواهد شد.

همچنین در این جلسه طرفین در خصوص برگزاری پروژه‌های مشترک دانشگاهی به‌ویژه در زمینه مسئولیت اجتماعی و تعامل دانشگاهیان در رابطه با صنعت و اجتماع بحث و تبادل نظر کردند.

دانشگاه پوترای مالزی به عنوان یکی از دانشگاه‌های هدایت‌کننده تحقیقات مالزی به شمار می‌رود. این دانشگاه در سال ۱۹۳۱ میلادی به عنوان دانشکده کشاورزی آغاز به کار کرد.

کد مطلب 4483057

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