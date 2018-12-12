توسعه همکاری دانشگاه تهران و پوترای مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، این تفاهم نامه با هدف اجرای دو پروژه مشترک در زمینه «ارتباطات سلامت» و «کیفیت زندگی» به صورت مشترک بین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی و نیز مرکز آموزش و تحقیقات سرطان دانشکده بهداشت دانشگاه یو. پی. ام مالزی منعقد شد.

این دو تحقیق همچنین به طور همزمان در ایران و کشور مالزی انجام خواهد شد.

همچنین در این جلسه طرفین در خصوص برگزاری پروژه‌های مشترک دانشگاهی به‌ویژه در زمینه مسئولیت اجتماعی و تعامل دانشگاهیان در رابطه با صنعت و اجتماع بحث و تبادل نظر کردند.

دانشگاه پوترای مالزی به عنوان یکی از دانشگاه‌های هدایت‌کننده تحقیقات مالزی به شمار می‌رود. این دانشگاه در سال ۱۹۳۱ میلادی به عنوان دانشکده کشاورزی آغاز به کار کرد.