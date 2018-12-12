  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۲

به همت خانه اخلاق پژوهان جوان؛

چهل و چهارمین کارگاه فلسفه اخلاق برگزار می شود

چهل و چهارمین کارگاه فلسفه اخلاق برگزار می شود

چهل و چهارمین «کارگاه فلسفه اخلاق» ۲۶ آذر ماه  ۱۳۹۷ ‌با موضوع «سالم سالاری و معلول سازی؛ سخنی در باب اخلاق معلولیت» در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و چهارمین کارگاه فلسفه اخلاق با موضوع «سالم سالاری و معلول سازی؛ سخنی در باب اخلاق معلولیت» با ارائه «نعیمه پور محمدی» عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب در دوشنبه ۲۶ آذرماه ساعت ۱۸برگزار می‌شود.

همچنین در این کارگاه کتاب «بی طرفی در فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی»  از سوی «هاجر سعادتی»  معرفی می‌شود.

شرکت برای عموم دانشجویان و طلاب علاقه‌مند به مباحث فلسفی و اخلاقی آزاد است و این افراد می‌توانند مباحث و صوت این جلسات را از طریق سایت خانه اخلاق پژوهان جوان پیگیری کنند.

این کارگاه ها در محل خانه اخلاق پژوهان جوان به آدرس قم، بلوار محمدامین (ص) کوچه ۱۳ پلاک ۲۹ برگزار می‌شود.

کد مطلب 4483061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها