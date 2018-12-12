چهل و چهارمین کارگاه فلسفه اخلاق برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و چهارمین کارگاه فلسفه اخلاق با موضوع «سالم سالاری و معلول سازی؛ سخنی در باب اخلاق معلولیت» با ارائه «نعیمه پور محمدی» عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب در دوشنبه ۲۶ آذرماه ساعت ۱۸برگزار می‌شود.

همچنین در این کارگاه کتاب «بی طرفی در فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی» از سوی «هاجر سعادتی» معرفی می‌شود.

شرکت برای عموم دانشجویان و طلاب علاقه‌مند به مباحث فلسفی و اخلاقی آزاد است و این افراد می‌توانند مباحث و صوت این جلسات را از طریق سایت خانه اخلاق پژوهان جوان پیگیری کنند.

این کارگاه ها در محل خانه اخلاق پژوهان جوان به آدرس قم، بلوار محمدامین (ص) کوچه ۱۳ پلاک ۲۹ برگزار می‌شود.