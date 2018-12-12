بیستمین استاندار سمنان معرفی شد / سکان در دست «آشناگر»

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشنا گر ساعتی پیش و در پایان نشست صبح چهارشنبه هیئت دولت در تهران، رای اعتماد وزرا و اعضای کابینه دوازدهم را برای تصدی عنوان استاندار سمنان دریافت کرد تا بیستمین استاندار سمنان در تاریخ انقلاب اسلامی لقب بگیرد.

پس از ابلاغ قانون بازنشستگی مدیران دولتی، شهاب الدین چاوشی استاندار سابق سمنان در حالی که فقط ۱۱ ماه در دیار قومس حضور داشت مجبور به استعفا شد تا به مدت کمتر از یکماه سعید ناجی معاون سیاسی و امنیتی وی، سرپرست استانداری باشد.

آشناگر اما چهره آشنای دولت یازدهم در غرب کشور است وی معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان نیز بوده و همچنین معاونت سیاسی امنیتی استانداری قزوین و چندین فرمانداری را نیز در کارنامه دارد که مهمترین آن ها فرمانداری ساوه به مدت دو سال بوده است.

وی اهل لرستان است و در کارنامه دو بار سابقه شهردار شدن را نیز دارد اما مهمترین سمت وی «سرپرستی استانداری کردستان» است.

استاندار جدید سمنان علاوه بر تسلط به مقوله امنیتی به واسطه کار در دو استانداری در سمت معاونت سیاسی و امنیتی، در مدیریت شهری نیز دستی بر آتش دارد.

وی دارای سابقه بسیار زیاد مدیریتی است هرچند سن او چندان زیاد نیست و این امر نشان می دهد ولی در عنفوان جوانی و زمانی که تنها ۲۰ سال داشت به استخدام وزارت کشور درآمده است.

آشناگر در بهبوهه جنگ تحمیلی سابقه بخش داری در غرب کشور را نیز در کارنامه دارد.