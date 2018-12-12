۶۵۶۵ نفر تحت پوشش طرح اکرام ایتام و محسنین هستند/وجود ۱۱۶۲۰ حامی

منصور حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: طرح اکرام ایتام از نیمه دوم سال ۷۸ با هدف حمایت از کودکان یتیم و تامین نیازمندی ‌های آنان در زمینه ‌های معیشتی، تحصیلی و درمان آغاز شد و در این طرح، افراد نیکوکار با پذیرفتن و تقبل حمایت مالی از یک یا چند یتیم در طول سال نسبت به رفع مشکلات مادی و معنوی آنان در قالب کمک به یتیم خاص، کمک به دانش ‌آموز خاص و کمک به دانشجوی خاص اقدام می کنند.

وی افزود: افرادی که در این طرح حامی نامیده می ‌شوند با مراجعه به کمیته امداد امام (ره) یا درگاه ‌های الکترونیک و تکمیل فرم اعلام همکاری، آمادگی خود را برای تحت حمایت گرفتن یک یا چند کودک یتیم را به مدت حداقل یک سال به عهده می گیرند و حامی به صورت ماهیانه مبلغ تعهد شده خود را به شماره حساب کمیته امداد امام (ره) محل سکونت یتیم با شناسه واریز مخصوص یتیم واریز می‌ کند.

رئیس اداره اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد استان کردستان ادامه داد: وجوه واریزی توسط حامیان فقط برای ایتام انتخاب شده از سوی آنان و با توجه به نیت حامیان هزینه شده و چنانچه علاوه بر مبلغ تعهد شده ماهیانه، حامیان مبالغ بیشتری به حساب کمیته امداد امام (ره) یا ایتام واریز کنند، با لحاظ کردن نیت و خواسته حامیان هزینه می شود.

حسین زاده به مزایای این طرح اشاره کرد و یادآور شد: از جمله مزایای این طرح، انتخاب چهره به چهره کودکان نیازمند توسط خیران و حامیان و واریز مستقیم کمک‌ های نقدی خیران به حساب آنان است.

وی بیان کرد: در این طرح در حال حاضر سه هزار و ۴۵۸ نفر تحت پوشش این طرح هستند و از حمایت های حامیان و خیرین بهره می گیرند.

رئیس اداره اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به طرح محسنین اشاره کرد و گفت: طرح محسنین از سال ۹۰ به صورت آزمایشی در پنج استان کشور با هدف حمایت مالی از کودکان با سرپرست ناتوان شروع شد و در حال حاضر حدود ۱۱۰ هزار کودک در قالب این طرح از کمک ‌های مادی مردم خیر و نیکوکار کشورمان بهره ‌مند می ‌شوند.

حسین زاده اظهارداشت: طرح محسنین با هدف حمایت از این کودکان و با حمایت کمیته امداد امام (ره) درصدد است از مردم خیّر کشورمان که علاقمند به مشارکت در طرح مذکور هستند، ثبت نام کرده و مقدمات حمایت از این کودکان را فراهم آورد.

وی افزود: در حال حاضر سه هزار و ۱۰۷ کودک در سطح استان کردستان در قالب طرح محسنین شناسایی شده اند و تحت حمایت حامیان و خیران بومی و غیر بومی قرار دارند.

رئیس اداره اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد استان کردستان ادامه داد: ۱۱ هزار و ۶۲۰ نفر به عنوان حامی از این کودکان حمایت می کنند و سرانه واریزی ماهیانه هر کودک تحت پوشش در این طرح ها به طور میانگین یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال است.

حسین زاده یادآورشد: از این تعداد حامی سه هزار و ۲۹۰ نفر بومی، ۴۰ نفر حامی خراج از کشور و هشت هزار و ۲۹۰ نفر حامی غیر بومی هستند که ماهیانه به کودک یا کودکان تحت پوشش خود حمایت می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جشن آرزوها اشاره کرد و یادآور شد: هر ساله جشن آرزوها با حضور حامیان و خیران و مسئولان برگزار می شود و دلنوشته های کودکان تحت پوشش این طرح ها در این جشن خوانده شده تا بتوان آرزوی آنان را برآورده کرد.

رئیس اداره اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد استان کردستان بیان کرد: سال گذشته این جشن در اسفند ماه برگزار شد که خوشبختانه حمایت های بسیار خوبی از این کودکان صورت گرفت و امسال نیز در نظر داریم در اواخر بهمن ماه یا اوایل اسفند ماه این جشن را برگزار کنیم.

حسین زاده در پایان سخنان خود گفت: در آستانه شب یلدا نیز برای اینکه شب خوش و خاطره انگیزی در ذهن این کودکان به ثبت برسد از حامیان و خیران درخواست شده تا برای این شب کودکان را مورد حمایت خود قرار دهند.