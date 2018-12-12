مرگ زندانی سیاسی در امارات بعد از تحمل ۶ سال شکنجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، منابع اماراتی اعلام کردند که «سالم موسی فیروز خمیس» یکی از زندانیان سیاسی در زندان ابوظبی در اثر شکنجه از سال ۲۰۱۳ درگذشت.

این منابع تاکید کردند که حکم صادره در حق زندانی سیاسی مذکور هفت سال حبس بوده که وی ۶ سال از این مدت را گذرانده و قرار بود یک سال دیگر آزاد شود.

«سالم موسی فیروز خمیس» وابسته به سرویس اطلاعاتی امارات بوده و به جاسوسی علیه کشور متهم شد. یک نظامی دیگر نیز در این پرونده بازداشت شد که اطلاعاتی از او منتشر نشده است.

این در حالیست که نهادهای بین المللی بارها نسبت به اوضاع وخیم زندانیان سیاسی و حقوق بشر در امارات هشدار داده اند.