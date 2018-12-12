کم توجهی مسئولان فرهنگی در گرگان مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ باقر رحمانی، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متاسفانه بعضی از مسئولان فرهنگی در گرگان فقط اسم فرهنگ را یدک می کشند و میل و رغبتی به کار موثر فرهنگی در این شهرستان را ندارند.

وی افزود: کار فرهنگی نیازمند همت انقلابی همه مسئولان و دستگاه‌های فرهنگی گرگان است و در این سال‌ها سپاه و بسیج به تنهایی جور بقیه را کشیده اند.

رحمانی خاطرنشان کرد: کسانی که امروز به مقوله ولایت، شهدا، مسائل و اتفاقات مهم فرهنگی و انقلابی گرگان کم توجهی می کنند با چه رویی پاسخگوی امام و شهدا هستند.

فرمانده سپاه گرگان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی در گرگان گفت: سپاه و بسیج شهرستان گرگان با همکاری شهرداری و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی این شهرستان برنامه‌های خوبی را برای هفته فرهنگی گرگان برنامه ریزی کردند که به عنوان نمونه می توان به برگزاری مراسم گلباران محل حضور امام حسن عسکری (ع)، برگزاری ایستگاه‌های صلواتی، برگزاری کرسی تلاوت و جشن خیابانی اشاره کرد.