تغییرات در راه است/ عربستان به سرعت سفیر خود را تغییر دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور «رند پال» با انتشار پیامی جدید در توئیتر نوشت: ما باید فقط به کسانی سلاح بفروشیم که به آنها اعتماد کامل داریم. در این موقعیت زمانی ما نمی توانیم به عربستان سعودی اعتماد کنیم.

وی افزود: اکنون زمان توقف صادرات تسلیحات به عربستان است. سنا به زودی در این رابطه اقدام می کند. آنها باید به سرعت سفیر خود در واشنگتن را تغییر دهند. تغییرات در راه است.

روز گذشته نیز سناتور جمهوریخواه «باب کورکر» رئیس کمیته روابط خارجی سنا اعلام کرد در نظر دارد طرح قطعنامه ای را ارائه دهد که «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان را مسئول قتل «جمال خاشقجی» معرفی خواهد کرد.

رئیس کمیته روابط خارجی سنا اظهار داشت: این قطعنامه محمد بن سلمان را مسئول آن قتل معرفی می کند و این یک بیانیه قوی از سوی جمهوریخواهان است. این یک محکومیت قوی یک ولیعهد است و آنها را مسئول قتل یک روزنامه نگار می داند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره مفاد این قطعنامه تصریح کرد: این قطعنامه رسما محمد بن سلمان را مسئول قتل خاشقجی معرفی می کند. این یک بیانیه قاطع از سوی سناتورهای جمهوریخواه است. یک محکومیت مستحکم و قاطع علیه ولیعهد سعودی و مسئول دانستن وی به خاطر قتل یک روزنامه نگار. این یک بیانیه قاطع از سوی سنا ایالات متحده است و تصور می کنیم این قطعنامه تصویب شود.