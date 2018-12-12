به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان سمنان، مهدی حقیان فر با بیان اینکه طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی در شهرستان سمنان اجرا شد، تاکید کرد: با توجه به اینکه بیماری نیوکاسل یک بیماری ویروسی، تنفسی طیور محسوب می شود و از نظر اقتصادی خسارات سنگینی به صنعت طیور وارد می کند لذا باهدف ایجاد سطح ایمنی مناسب در گله های طیور بومی و به تناسب آن جلوگیری از سرایت این بیماری به طیور صنعتی چهار هزار و ۶۶۰ قطعه طیور بومی شهرستان سمنان علیه این بیماری به صورت رایگان واکسینه شدند.

وی با بیان اینکه انجام آزمایش های پاراکلینیک و نمونه برداری های لازم قبل از واکسیناسیون طیور دارای اهمیت است چرا که پیشگیری بهتر از درمان خواهد بود، ابراز کرد: با توجه به واکسیناسیون صورت پذیرفته در طیور شهرستان و ایجاد ایمنی مناسب در سطح گله ها تا حدود زیادی می توان از این بیماری پیشگیری کرد.

۴۰۰ کیلوگرم فرآورده‌ خام دامی در شهرستان گرمسار معدوم شد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار نیز با بیان اینکه طی بازدید های دوره ای بازرسان نظارت بهداشتی فرآورده های خام دامی این اداره در یکی از مراکز طبخ و عرضه غذا در شهرستان بیش از ۴۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز، گوشت مرغ و آلایشات خوراکی معدم شد، گفت: این امر به دلیل انجماد غیر مجاز، نگهداری غیر اصولی، انقضای تاریخ مصرف و فساد فرآورده، غیر قابل مصرف صورت گرفته است.

سعید دهقانی نظارت بر سلامت فرآورده های خام دامی و زنجیره عرضه و مصرف آن را از اهم وظایف اداره دامپزشکی دانست و تاکید کرد: این نظارت ها به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت مردم و آحاد جامعه با حساسیت ویژه پیگیری و اجرا می شود و در صورت مشاهده فرآورده خام دامی فاسد، تاریخ گذشته، نگهداری نامناسب، حمل و نقل غیربهداشتی و عرضه خارج از شبکه مجاز، محصولات مربوطه پس از انجام آزمایش های لازم از چرخه مصرف انسانی خارج می شوند.

وی درپایان از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی دامپزشکی مرتبط با فرآورده های خام دامی را سریعاً به اداره دامپزشکی شهرستان خود و یا سامانه اطلاع رسانی ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان سمنان گزارش کنند.