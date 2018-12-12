آخرین دستاوردهای پژوهشی دانشگاه پیام نور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، محمد علی کریمی از چاپ ۱۴۳۹ مقاله در مجلات علمی و پژوهشی، ۹۰۰ مقاله در مجلات اسکوپوس، ۱۵۲۶ مقاله در مجلات آی اس سی، ۷۰۶مقاله در مجلات ISI و اختتام ۴۱۶ طرح داخلی در دانشگاه خبر داد.

وی تولید و فروش بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب الکترونیکی درسی دانشگاه (نسخه موبایلی) در قالب اپلیکیشن کتاب‌خوان دانشگاه و انتشار ۸۶ عنوان کتاب جدید درسی و فرادرسی را از دیگر فعالیت های پژوهشی دانشگاه پیام نور عنوان کرد.

اخذ کد شناسگر بین المللی دیجیتالی برای نشریات علمی

معاون فناوری و پژوهشی دانشگاه پیام نور با اشاره به اقدام شاخص معاونت پژوهشی در تحول کیفی نشریات علمی، از اخذ کد شناسگر بین‌المللی دیجیتالی « DOI » برای نشریات علمی به زبان انگلیسی و عربی دانشگاه خبر داد.

وی افزود « DOI »: در مرحلۀ اول از پاییز امسال به تمام نشریات دارای درجۀ علمی و نشریات انگلیسی و عربی اختصاص یافت و امکان جستجو و دستیابی سریع تر در موتورهای جستجوی الکترونیکی را فراهم آورده است.

وی هدف از اخذ این کد را تحقق اهداف عالیه پژوهشی دانشگاه به منظور گسترش کیفی و ارتقاء موقعیت بین‌المللی نشریات دارای درجه علمی (فارسی، انگلیسی و عربی زبان) دانست و ابراز امیدواری کرد: این امکان در سال آینده موجب شناسایی بیشتر نشریات و مقالات علمی و افزایش ضریب تأثیر و اعتبار علمی دانشگاه پیام نور شود.

کریمی با اشاره به «نمایه سازی مقالات علمی در پایگاه بین المللی« Scopus ، گفت: این اقدام در راستای سیاست های پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر ارتقاء کیفی نشریات و نمایه سازی آنها در پایگاه هـای معتبـر علمی، صورت گرفت.

معاون فناوری و پژوهش با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور بیش از ۷ همایش ملی در رشته های مختلف را در سطح کشور برگزار و یا حمایت کرده است، اظهار داشت: اخذ مجوز علمی-پژوهشی برای سه نشریه «زبان شناسی اجتماعی»، «دراسات الحدیث فی النهج البلاغه» و نشریه انگلیسی Control and Optimization in Applied Mathematicsاز دیگر اقدامات دانشگاه در حوزه پژوهش بوده است.

ارتقای دانشگاه در بخش ارتباط با صنعت و کارآفرینی

وی به ارتقای دانشگاه پیام نور در بخش ارتباط با صنعت و کارآفرینی اشاره کرد و افزود: اجرای ۲۰ طرح ارتباط با صنعت، برگزاری ۵ استارت آپ طی سال گذشته، ثبت ۳ اختراع توسط اعضای علمی دانشگاه، ثبت ۳شرکت دانش بنیان در سامانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۹۶، افزایش تعداد هسته‌ها، واحدها و شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و نوآوری دانشگاه به ۱۰۵، افتتاح و راه‌اندازی ده مرکز نوآوری در ده استان کشور، برگزاری یک رویداد «ایده شو» در سطح ملی و برگزاری نخستین همایش ملی شرکت‌های دانش بنیان، فرصت‌ها و چالش‌ها و نقش آن در توسعه کشور در دانشگاه پیام‌نور چابهار از مهم ترین اقدامات دانشگاه در این حوزه بوده است.

تقویت زیرساخت های مرکز آزمایشگاه های ملی و قطبی دانشگاه پیام نور

کریمی در خصوص تقویت زیرساخت ها و امکانات مرکز آزمایشگاه های ملی و قطبی دانشگاه پیام نور نیز گفت: بهینه سازی و به روز رسانی سامانه جامع شبکه آزمایشگاه های دانشگاه پیام نور (شاپنا) بر اساس نیاز های دانشگاه، ایجاد مقدمات برای استقرار نظام ایزو، HSE و استاندارد در آزمایشگاه های مرجع استان ها، ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به دانشجویان درون استانی و بین استانی و ارائه خدمات تحقیقاتی به مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور و سایر موسسات و متقاضیان خارج از دانشگاه و ایجاد درآمد طی سال گذشته در این مرکز تحقق یافت.

راه اندازی، تقویت و به روز رسانی نرم افزارها و سامانه های حوزه فناوری اطلاعات

معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور، دیگر اقدامات دانشگاه پیام نور در حوزه فناوری اطلاعات را «راه اندازی و پشتیبانی از سرویس آنتی ویروس دانشگاه با هزینه بسیار کمتر از قبل و نیز مدیریت یکپارچه در سطح کشور و برای حدود ۲۵۰۰۰ رایانه دانشگاه»، «یکپارچه‌سازی حضور و غیاب پرسنل دانشگاه در تمامی مراکز و واحدها با رویکرد اتصال آن به سیستم یکپارچه اداری و مالی (بالا به آن اشاره شده است) جهت افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه دانشگاه»، و «اتصال به شبکه زیرساخت جدید دولت» عنوان کرد.

وی «اجرای سرویس پخش آنلاین کنفرانس یادگیری الکترونیکی دانشگاه با امکان برگزاری کنفرانس اینترنتی همزمان»، «طراحی و پیاده‌سازی سامانه فروش اینترنت و آنتی وبروس»، «نگهداری، پشتیبانی، توسعه و بروزرسانی سامانه شبکه جامع آزمایشگاه‌های دانشگاه (شاپنا) »، «طراحی، توسعه، پشتیبانی و بهره‌برداری از سامانه فروشگاه اینترنتی کتب دانشگاه»، «توسعه سامانه آراء (رای گیری) دانشگاه و برگزاری چندین دوره رای‌گیری در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه»، «توسعه و به روز رسانی و ایجاد امکان جدید در سامانه دوره‌های آموزش آزاد دانشگاه (OTC)» و «راه‌اندازی، استقرار، نظارت فنی و پشتیبانی اجرای سامانه جامع اداری، مالی و عمرانی دانشگاه با ۱۴ زیرسیستم» را از دیگر دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات عنوان کرد.