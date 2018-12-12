۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۵

همزمان با هفته پژوهش و فناوری ؛

آخرین دستاوردهای پژوهشی دانشگاه پیام نور اعلام شد

معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور ، همزمان با هفته پژوهش، آخرین دستاوردهای پژوهشی این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، محمد علی کریمی از چاپ ۱۴۳۹ مقاله در مجلات علمی و پژوهشی، ۹۰۰ مقاله در مجلات اسکوپوس،   ۱۵۲۶ مقاله در مجلات آی اس سی، ۷۰۶مقاله در مجلات ISI و اختتام ۴۱۶ طرح داخلی در دانشگاه خبر داد.

وی تولید و فروش بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب الکترونیکی درسی دانشگاه (نسخه موبایلی) در قالب اپلیکیشن کتاب‌خوان دانشگاه و انتشار ۸۶ عنوان کتاب جدید درسی و فرادرسی را از دیگر فعالیت های پژوهشی دانشگاه پیام نور عنوان کرد.

اخذ کد شناسگر بین المللی دیجیتالی برای نشریات علمی

معاون فناوری و پژوهشی دانشگاه پیام نور با اشاره به اقدام شاخص معاونت پژوهشی در تحول کیفی نشریات علمی،   از اخذ کد شناسگر بین‌المللی دیجیتالی « DOI » برای نشریات علمی به زبان انگلیسی و عربی دانشگاه خبر داد.

وی افزود « DOI »: در مرحلۀ اول از پاییز امسال به تمام نشریات دارای درجۀ علمی و نشریات انگلیسی و عربی اختصاص یافت و امکان جستجو و دستیابی سریع تر در موتورهای جستجوی الکترونیکی را فراهم آورده است.

وی هدف از اخذ این کد را تحقق اهداف عالیه پژوهشی دانشگاه به منظور گسترش کیفی و ارتقاء موقعیت بین‌المللی نشریات دارای درجه علمی (فارسی، انگلیسی و عربی زبان) دانست و ابراز امیدواری کرد: این امکان در سال آینده موجب شناسایی بیشتر نشریات و مقالات علمی و افزایش ضریب تأثیر و اعتبار علمی دانشگاه پیام نور شود.

 کریمی با اشاره به «نمایه سازی مقالات علمی در پایگاه بین المللی« Scopus ، گفت: این اقدام در راستای سیاست های پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر ارتقاء کیفی نشریات و نمایه سازی آنها در پایگاه هـای معتبـر علمی، صورت گرفت.

معاون فناوری و پژوهش با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور بیش از ۷ همایش ملی در رشته های مختلف را در سطح کشور برگزار و یا حمایت کرده است، اظهار داشت: اخذ مجوز علمی-پژوهشی برای سه نشریه «زبان شناسی اجتماعی»، «دراسات الحدیث فی النهج البلاغه» و نشریه انگلیسی Control  and Optimization in Applied Mathematicsاز دیگر اقدامات دانشگاه در حوزه پژوهش بوده است.

ارتقای دانشگاه در بخش ارتباط با صنعت و کارآفرینی

وی به ارتقای دانشگاه پیام نور در بخش ارتباط با صنعت و کارآفرینی اشاره کرد و افزود: اجرای ۲۰ طرح ارتباط با صنعت، برگزاری ۵ استارت آپ طی سال گذشته، ثبت ۳ اختراع توسط اعضای علمی دانشگاه، ثبت ۳شرکت دانش بنیان در سامانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۹۶، افزایش تعداد هسته‌ها، واحدها و شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و نوآوری دانشگاه به ۱۰۵، افتتاح و راه‌اندازی ده مرکز نوآوری در ده استان کشور، برگزاری یک رویداد «ایده شو» در سطح ملی و برگزاری نخستین همایش ملی شرکت‌های دانش بنیان، فرصت‌ها و چالش‌ها و نقش آن در توسعه کشور در دانشگاه پیام‌نور چابهار از مهم ترین اقدامات دانشگاه در این حوزه بوده است.

 تقویت زیرساخت های مرکز آزمایشگاه های ملی و قطبی دانشگاه پیام نور

کریمی در خصوص تقویت زیرساخت ها و امکانات مرکز آزمایشگاه های ملی و قطبی دانشگاه پیام نور نیز گفت: بهینه سازی و به روز رسانی سامانه جامع شبکه آزمایشگاه های دانشگاه پیام نور (شاپنا) بر اساس نیاز های دانشگاه، ایجاد مقدمات برای استقرار نظام ایزو، HSE   و استاندارد در آزمایشگاه های مرجع استان ها، ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به دانشجویان درون استانی و بین استانی و ارائه خدمات تحقیقاتی به مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور و سایر موسسات و متقاضیان خارج از دانشگاه و ایجاد درآمد طی سال گذشته در این مرکز تحقق یافت.

راه اندازی، تقویت و به روز رسانی نرم افزارها و سامانه های حوزه فناوری اطلاعات

معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور، دیگر اقدامات دانشگاه پیام نور در حوزه فناوری اطلاعات را «راه اندازی و پشتیبانی از سرویس آنتی ویروس دانشگاه با هزینه بسیار کمتر از قبل و نیز مدیریت یکپارچه در سطح کشور و برای حدود ۲۵۰۰۰ رایانه دانشگاه»، «یکپارچه‌سازی حضور و غیاب پرسنل دانشگاه در تمامی مراکز و واحدها با رویکرد اتصال آن به سیستم یکپارچه اداری و مالی (بالا به آن اشاره شده است) جهت افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه دانشگاه»، و «اتصال به شبکه زیرساخت جدید دولت» عنوان کرد.  

وی «اجرای سرویس پخش آنلاین کنفرانس یادگیری الکترونیکی دانشگاه با امکان برگزاری کنفرانس اینترنتی همزمان»، «طراحی و پیاده‌سازی سامانه فروش اینترنت و آنتی وبروس»، «نگهداری، پشتیبانی، توسعه و بروزرسانی سامانه شبکه جامع آزمایشگاه‌های دانشگاه (شاپنا) »، «طراحی، توسعه، پشتیبانی و بهره‌برداری از سامانه فروشگاه اینترنتی کتب دانشگاه»، «توسعه سامانه آراء (رای گیری) دانشگاه و برگزاری چندین دوره رای‌گیری در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه»، «توسعه و به روز رسانی و ایجاد امکان جدید در سامانه دوره‌های آموزش آزاد دانشگاه (OTC)» و «راه‌اندازی، استقرار، نظارت فنی و پشتیبانی  اجرای سامانه جامع اداری، مالی و عمرانی دانشگاه با ۱۴ زیرسیستم» را از دیگر دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات عنوان کرد.

زهرا سیفی

