۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۰

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر خبر داد:

برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در شهرستان اهر

اهر - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهر گفت: نمایشگاه بزرگ کتاب تا ۵ دی ماه در سالن کتابخانه آیت الله نجفی اهری دایر است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زارعی ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: نمایشگاه بزرگ کتاب حاوی بیش از ٢٠٠٠ عنوان کتاب در موضوعات مختلف ادبی، هنری، دینی، روان شناسی، کودک و نوجوان، پزشکی، علمی و صنعتی، خانواده و ... از ١٥ آذرماه تا  ٥ دی ماه ١٣٩٧ در محل سالن کتابخانه آیت الله نجفی اهری دایر می باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهر افزود: این نمایشگاه از ساعت ٨ صبح الی ١٠ شب برای بازدید عموم علاقمندان دایر بوده و کتاب های این نمایشگاه با ٥٠ درصد تخفیف  عرضه می گردد.

وی یادآور شد: در این نمایشگاه آثاری از انتشارات داریوش، انتشارات آتیسا، انتشارات حباب و انتشارات نیلوفر آبی به نمایش و فروش گذاشته شده است.

