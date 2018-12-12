برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زارعی ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: نمایشگاه بزرگ کتاب حاوی بیش از ٢٠٠٠ عنوان کتاب در موضوعات مختلف ادبی، هنری، دینی، روان شناسی، کودک و نوجوان، پزشکی، علمی و صنعتی، خانواده و ... از ١٥ آذرماه تا ٥ دی ماه ١٣٩٧ در محل سالن کتابخانه آیت الله نجفی اهری دایر می باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهر افزود: این نمایشگاه از ساعت ٨ صبح الی ١٠ شب برای بازدید عموم علاقمندان دایر بوده و کتاب های این نمایشگاه با ٥٠ درصد تخفیف عرضه می گردد.

وی یادآور شد: در این نمایشگاه آثاری از انتشارات داریوش، انتشارات آتیسا، انتشارات حباب و انتشارات نیلوفر آبی به نمایش و فروش گذاشته شده است.