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۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۹:۳۶

صهيونيستها قصد دارند در محاكمه صدام شركت كنند

وزير جنگ رژيم صهيونيستي اعلام كرد: اسراييل قصد دارد صدام رئيس جمهور مخلوع عراق را به دليل حمله به اين رژيم محاكمه كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، "شائول موفاز" وزيرجنگ رژيم صهيونيستي درجلسه پشت درهاي بسته  به اعضاي كميته امنيت كنست (پارلمان) گفت: اسرايل قصد دارد صدام را به دليل حمله موشكي كه عليه اين رژيم به راه انداخت، محاكمه كند.
سخنگوي كنست رژيم صهيونيستي به نقل از موفاز درباره نقش اسراييل در محاكمه ديكتاتورسابق عراق گفت : به اعتقام من بهتر است كه اسراييل درتصميمات قانوني درباره محاكمه صدام شركت داشته باشد.
لازم به ذكر است، صدام در سال 1991 در جنگ دوم خليج فارس چندين موشك اسكاد به فلسطين اشغالي شليك كرد.

کد مطلب 44831

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