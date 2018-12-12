نخستین کلینیک تخصصی دیابت ایرانشهر افتتاح شد

کامران کردی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نخستین کلینیک تخصصی ویژه بیماران دیابتی، روز گذشته با حضور دکتر شاد نوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت، معاونین درمان و اجتماعی و جمعی از مدیران ارشد دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر افتتاح شد.



معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر با اشاره به افزایش آمار بیماران دیابتی در کشور افزود: بهره‌برداری از کلینیک تخصصی دیابت گامی مؤثر در ارتقاء ارائه خدمات به بیماران دیابتی است که مراجعه‌کنندگان با پرداخت کمترین هزینه می‌توانند از خدمات این کلینیک بهره‌مند شوند.

وی احداث مراکز فعال برای تشخیص به موقع و ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و درمانی را ضروری عنوان و بیان کرد: فرهنگ خود مراقبتی نسبت به راه‌های پیشگیری از بیماری‌ها باید در کنار این اقدامات در بین مردم نهادینه شود.

کردی تعداد بیماران مبتلا به دیابت شناسایی شده در ایرانشهر را در سه ماهه اول سال۹۷ به میزان ۱۰ هزار و ۴۵۱ نفر اعلام کرد و گفت: کلینیک دیابت ایرانشهر واقع در بلوار امام خمینی(ره) در روزهای یکشنبه و سه شنبه آماده ارائه خدمات مشاوره‌، ویزیت و آموزش تغذیه به بیماران دیابتی است.