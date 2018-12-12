رویکرد اصلی آموزش و پرورش ارتقای سطح فرهنگ اجتماعی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین که در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد، اظهار کرد: رشد و توسعه پایدار کشور به تربیت انسان‌های آگاه، متعهد و متخصص وابسته است و پیشرفت همه ‌جانبه نیازمند توسعه سرمایه انسانی است به همین خاطر آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده کشور نقش اصلی و اساسی دارد.

دادستان مرکز استان تاکید کرد: آموزش و پرورش ضمن تربیت افراد آگاه و پرورش نیروی کار، می تواند تسهیل‌گر توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور نیز باشد.

قاسمی، آموزش و پرورش را یکی از مهم ترین نهاد ها در ساخت یک جامعه موفق دانست و خاطر نشان کرد: نباید از نقش فرهنگ سازی آموزش و پرورش در جامعه غافل شویم زیرا یکی از وظایف این نهاد ارتقای سطح فرهنگ اجتماعی است و در بسیاری از موارد همچون صرفه جویی، مصرف صحیح، کسب درآمد حلال، آشنایی با سبک زندگی اسلامی ایرانی، استفاده از کالاهای داخلی، حفظ منابع طبیعی و... فرهنگ و راه و روش درست را می تواند به دانش آموزان آموزش دهد.

وی گفت: ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش و پرورش باید مورد توجه دولت قرار گیرد زیرا بر این باوریم که هرچقدر این نهاد در کنار سایر نهاد های متولی امر فرهنگ ارتقا پیدا کند و تاثیرگذاری بیشتری در جامعه به لحاظ فرهنگی داشته باشد جامعه در آینده از حیث جرائم و آسیب های اجتماعی هزینه های کمتری را متحمل خواهد شد و شاید بسیاری از جرائمی که در سطح جامعه مشاهده می شود نتیجه خلاء یک فرهنگ سازی و تربیت درست و دقیق باشد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه با بیان این که مدارس باید به دانش آموزان آموزش دهند که چگونه با واقعیت‌های جامعه روبرو شوند، تصریح کرد: اگر در مدارس فقط به آموزش کلیشه ای صرف پرداخته شود قطعا به هدف اصلی خود که تربیت نسل آینده است دست نخواهد یافت از این رو مدرسه به عنوان یک محیط آموزشی باید بتواند به وظایف تربیتی خود نیز به درستی عمل کند و در مدارس شیوه صحیح زندگی در اجتماع و رویارویی با واقعیت ها نیز آموزش داده شود.

محمد قاسمی اظهار داشت: آموزش وپرورش می‌تواند در مدارس پدر و مادرها را در قالب انجمن های اولیا و مربیان گرد هم جمع کند و آنها را نسبت به مخاطرات و آسیب های اجتماعی که فرزندانشان را تهدید می کند آگاه سازد زیرا نهاد خانواده بیشترین تاثیر را در رفتار فرزندان دارد.

وی خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده اند که امر پیشگیری وظیفه همه دستگاه ها است، پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی باید رویکرد اصلی آموزش و پرورش به خصوص در مدارس باشد.

دادستان قزوین افزود: دستگاه قضایی آمادگی لازم را برای هم افزایی با آموزش و پرورش در راستای کاهش آسیب های اجتماعی دارد و امیدواریم با گسترش و اجرای طرح قاضی مدرسه بتوانیم در جهت رسیدن به اهداف مشترک گام های موثری برداریم.

قاسمی در پایان با بیان اینکه کار معلمان مصداق جهاد است، افزود: معلم نباید سر کلاس هیچ دغدغه ای به جز تدریس داشته باشد و همه باید برای تحقق این موضوع به آموزش و پرورش کمک کنند.