به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری سی ان بی سی، کارشناسان بانک آمریکایی سیتی باور دارد قیمت شاخص نفت خام برنت در سال آینده میلادی ۶۰ دلار برای هر بشکه خواهد بود، زیرا افزایش تولید نفت آمریکا تأثیر مثبت کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را خنثی می‌کند.

این بانک اعلام کرد توافق اوپک و متحدانش برای کاهش تولید نفت، تنها افت اجتناب‌ناپذیر قیمت نفت را به تأخیر انداخته است و به جای کمک به آغاز روند افزایش قیمت نفت، توافق کاهش تولید تنها سبب یک روند کاهشی دیگر خواهد شد.

اد مورس، از مدیران بانک سیتی، گفت: اوپک و متحدانش تلاش برای کاهش سطح ذخیره‌سازی‌ها را در حالی انجام دادند که این مسئله به خودی خود در یک دوره دردناک برای تولیدکنندگان نفت شیل، محقق می‌شد.

وی افزود: هر چقدر اوپک با دور نگه داشتن نفت از بازار تلاش خود را برای افزایش قیمت نفت بیشتر کند، امکان تولیدکنندگان نفت شیل برای فرار از مهار رشد تولید خودشان را بیشتر می‌کند.

این کارشناس اعلام کرد برای ثابت باقی ماندن تولید نفت آمریکا، قیمت شاخص نفت خام این کشور باید حدود ۴۵ دلار باشد. تولید نفت آمریکا به‌تازگی به حدود ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

بانک سیتی در پیش‌بینی اولیه خود برای سال ۲۰۱۹ میلادی، انتظار دارد قیمت شاخص نفت خام برنت به ۵۵ تا ۶۵ دلار برای هر بشکه برسد، زیرا از میانه سال آینده میلادی سطح ذخیره‌سازی نفت جهان رو به افزایش خواهد گذاشت.

با این همه، بانک سیتی پیش‌بینی کرد اگر توافق کاهش تولید اوپک و متحدانش از میان برود، قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار کاهش می‌یابد و اگر اوپک و متحدانش تصمیم بگیرند نفت بیشتری را از بازار حذف کنند، یا این‌که اختلالی عمده در عرضه نفت روی دهد، قیمت نفت ممکن است به ۷۰ تا ۸۰ دلار برای هر بشکه کاهش یابد.

بانک سیتی همچنین انتظار دارد بازار نفت به‌سوی یک دوره نوسان شدید دیگر حرکت کند، زیرا اولویت‌های سه تولیدکننده بزرگ نفت جهان، یعنی عربستان، آمریکا و روسیه، تفاوت دارد.

طبق اعلام این بانک، ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، خواهان تثبیت قیمت نفت در حدود ۵۰ دلار است، در حالی که عربستان ترجیح می‌دهد قیمت نفت حدود ۷۰ تا ۸۰ دلار باشد. روسیه نیز بودجه خود را بر اساس قیمت نفت ۴۰ دلار تنظیم کرده، اما از قیمت نفت حدود ۶۰ دلار نیز راضی است.

بانک سیتی اعلام کرد: اگرچه دو رئیس‌جمهور و یک ولیعهد در پس سیاست‌های محرک قیمت نفت در کوتاه‌مدت هستند، آنها نمی‌توانند برای مدتی طولانی قیمت نفت را از سطوح توازن آن، یعنی ۴۵ تا ۶۰ دلار، تغییر دهند.

این بانک انتظار دارد تقاضای نفت در سال آینده میلادی یک میلیون و ۳۱۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.