به گزارش خبرنگار مهر، امروز و در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر ۳ دیدار برگزار می‌شود که طی آن تراکتورسازی میزبان فولاد است، صنعت نفت و سایپا در آبادان به مصاف هم می روند و در حساس ترین بازی امروز پرسپولیس میزبان پارس جنوبی جم است.

* تراکتورسازی - فولاد

سرخ پوشان تبریز و اهواز با اهدافی متفاوت در این میدان حضور می یابند. گرچه تراکتور سازان عملا شانسی برای قهرمانی نیم فصل ندارند، اما پیروزی در این بازی آنها را در نیم فصل دوم برای رسیدن به صدر جدول امیدوار نگه می‌دارد.

تراکتورسازی شکست ناپذیر و تهاجمی ترین تیم در خانه است که این نشان می‌دهد فولادی‌ها کار ساده‌ای در این بازی ندارند. فولاد که به تازگی افشین قطبی را در اختیار گرفته باید نخستین آزمون خود را با این مربی جدید در این دیدار سخت انجام دهد.

لوسیانو پریرا خطرناک ترین بازیکن فولاد است که با ۵ گل زده در جدول گلزنان برتر حضور دارد. بیت سعید هم دیگر بازیکن تعیین کننده این تیم است.

محمد تقوی در حالی باید تیمش را آماده این بازی کند که حالا بهترین گلزنش آنتونی استوکس را در اختیار ندارد.

* صنعت نفت - سایپا

صنع نفت با ۱۰ مساوی یکی از پر مساوی ترین تیمهای نیم فصل نخست بود که حالا باید به مصاف تیمی برود که خارج از خانه اصلا خوب نتیجه نمی گیرد. شاگردان دایی ۴ بازی از ۶ بازی خارج از خانه شان را با شکست به اتمام رسانده اند. اما صنعت نفت هم در خانه تنها یکبار پیروز شده که این آمار نشان می دهد ممکن است این بازی کم حادثه باشد.

مهدی ترابی در این بازی برای آخرین بار با پیراهن سایپا به میدان می رود تا بعد از این بازی رسما پیراهن پرسپولیس را بر تن کند که شاید این قابل توجه ترین اتفاق این بازی باشد.

* پرسپولیس - پارس جنوبی جم

تقابل یک پرسپولیس با یک پرسپولیسی همیشه می تواند جذاب باشد. به خصوص حال که پرسپولیس برای قهرمانی تلاش می کند و پارس جنوبی برای کسب سهمیه.

این اولین نمایش پرسپولیس بعد از کنار رفتن حمیدرضا گرشاسبی از مدیریت این باشگاه است. سرخ پوشان بعد از این تحولات حاشیه هایی هم داشتند که شاید در روند این تیم تاثیر گذار باشد.

این آخرین بازی پرسپولیس از پشت پنجره های بسته است و قرار است بعد از این بازی سرخ پوشان نفسی به راحتی از پنجره های باز نقل و انتقالاتی بکشند.

برنامه بازیهای امروز از هفته پانزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

جمعه ۲۳ آذر

* تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان – ساعت ۱۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز

داور: بیژن حیدری کمکها: علیرضا ایلدروم – عسگر محمدی – یاسر همرنگ ناظر: فریدون اصفهانیان

* صنعت نفت آبادان – سایپا تهران – ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی آبادان

داور: وحید کاظمی کمکها: اسد حاج محمدی – علی اکبر نوری – شاهو اصلانی ناظر: ایرج نظری

* پرسپولیس – پارس جنوبی – ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه آزادی تهران

داور: رضا کرمانشاهی کمکها: سعید قاسمی – فرزاد بهرامی – مهدی مرجانزاده ناظر: رحیم رحیمی مقدم