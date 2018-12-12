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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۲

امروز انجام می شود؛

گفتگوی کنته و یونکر درباره بودجه ایتالیا در بروکسل

گفتگوی کنته و یونکر درباره بودجه ایتالیا در بروکسل

نخست وزیر ایتالیا امروز به منظور دیدار و گفتگو با رئیس کمیسیون اروپا درباره بودجه سال آتی این کشور راهی بروکسل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «جوزپه کنته» نخست وزیر ایتالیا امروز به منظور دیدار و گفتگو با «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا راهی بروکسل شد. 

نخست وزیر ایتالیا در حالی یک روز قبل از نشست اتحادیه اروپا راهی بروکسل شده که در نظر دارد درباره بودجه دولت این کشور در سال ۲۰۱۹ گفتگوهایی را با یونکر انجام دهد. 

گفتنی است بنا بر اعلام بروکسل، پیش‌نویس بودجه ایتالیا بر اساس میزان رقم واقعی بدهی‌های این کشور تنظیم نشده است و در صورت اجرایی شدن تنها باعث کسری بیش از حد می‌شود.

کمیسیون تاکید دارد که این پیش‌نویس «یک مورد جدی عدم رعایت قوانین است» و در آن هیچ راهی برای جبران بدهی عمومی ایتالیا که رقم بزرگی است، در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که رئیس جمهوری ایتالیا از تلاش این کشور برای تهیه بودجه جدید خبر داده است.

کد مطلب 4483118
شقایق لامع زاده

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