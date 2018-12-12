به گزارش خبرگزاری مهر ، میرهادی قره سید رومیانی در هشتمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل استان تهران گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای تصدی مسئولیت، سیاستهای کاری وزارتخانه را مطرح کرد و همه ما موظفیم با قدرت و بهره گیری از تمام ظرفیتها در راستای سیاستهای ابلاغی حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه استفاده از جوانان توانمند، شفافیت و بهره گیری از بانوان در فضای مدیریتی از اصول مهم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، به ادغام چند وزارتخانه برای تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و افزود: این ادغام احتمالا فضای خالی از خود باقی گذاشته ولی با تدابیری که صورت گرفته این شوراهای هماهنگی توانسته این فضاها و خلأها را از بین ببرد و تعامل حداکثری مدیران موجب ارتقا شده است.

معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: عدم تشکیل شوراها، جلسات و نشستهای هم اندیشی موجب می شود تا نتوانیم هم افزایی لازم را داشته باشیم. لذا نیازمند آن هستیم تا به صورت هدفمند، همنشینی،تعامل و هم افزایی بیشتری داشته باشیم.

قره سید رومیانی با اشاره به اهمیت فصل بودجه ریزی گفت: مبحث بودجه بسیار مهم است و باید حتما جلساتی هدفمند در این رابطه برگزار کنیم که در این زمینه با دستور وزیر، ستادی راهبردی برای بودجه سال آینده در وزارتخانه بزودی تشکیل می شود.



وی ادامه داد: باید در اتاقی شیشه ای کار کنیم تا همه بتوانند ما را مشاهده کنند. فعالیتهای وزارتخانه و زیرمجموعه های آن نیز در تعامل با تمام نمایندگان مجلس،توضیح داده می شود تا همه بدانند ما در وزارتخانه در چه وضعیتی هستیم، چه خدماتی باید بدهیم، چه کاستی ها وجود دارد و ممکن است با چه آسیبهایی مواجه شویم.

قره سیدرومیانی تصریح کرد: فعالیتها باید به استانداران نیز ارائه شود و ضروری است تا با شورای اداری و مدیران کل سایر دستگاه های اداری و اجرایی و خصوصا نمایندگان مجلس، تعامل بسیار سازنده داشته باشیم، زیرا آگاهی نمایندگان از وضعیت وزارتخانه بسیار مهم است.

وی مطرح کرد: باید این نکته برای همگان روشن شود که ما قصد دخالت و تغییر ساختار بودجه دولت را نداریم و حداکثر تلاش ما این است که از بودجه در نظر گرفته شده دولت برای وزارتخانه دفاع کنیم تا دستگاه های دیگر در آن تغییر و تحولی انجام ندهند.

وی ادامه داد: برای مثال ۹۸ درصد از منابع سازمان فنی و حرفه ای صرف هزینه های جاری می شود و تنها دو درصد باقی می ماند تا این سازمان بتواند تغییری در جامعه ایجاد کند.پس باید چنین مسائلی را به نمایندگان مجلس توضیح دهیم.

میرهادی قره سید رومیانی افزود: همچنین فاصله بین معیشت و حداقل دستمزد باید به نمایندگان محترم گزارش داده شود تا بتوانند این فاصله را باتوازن و تقسیم بندی مطلوبی در بودجه مدنظر قرار دهند.

معاون امور مجلس،حقوقی و استانهای وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: اصل اساسی، استحضار مجلس از عملکرد وزارتخانه است و یکی از شاخص های اصلی انتخاب و تثبیت و ابقای مدیران نحوه تعامل آنهاست که شامل تعامل با نمایندگان محترم مجلس نیز می شود.

وی با بیان این که «شفاف سازی از اولویتهای شخص وزیر است» گفت: همه مدیران باید بدانند در اتاقی شیشه ای هستند و مردم اعمال و رفتار آنها را می بینند و بر آنها نظارت می کنند. پس چه بهتر خدماتی که ارائه می شود به آنها گزارش شود.

معاون وزیر کار افزود: اگر در فرهنگ عمومی امور منفی بیشتر دیده می شود به این دلیل است که فعالیتهای مثبت کمتر ارائه و گزارش می شود. بنابراین باید درها را باز کنیم و همراهی کنید که این کار را از استان تهران آغاز کنیم.