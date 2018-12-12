نیروی انسانی بیش از منابع مالی در توسعه کشور اهمیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اربابی صبح چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس سازمان برنامه‌وبودجه خراسان شمالی با بیان اینکه نیروی انسانی بیش از منابع مالی در توسعه اهمیت دارد، اظهار کرد: نیروی انسانی کارآمد قطعا می تواند بهره وری را افزایش و زمینه رشد و توسعه را در کشور ایجاد کند.

اربابی در ادامه به فرصت های توسعه یابی خراسان شمالی اشاره کرد و افزود: وجود نیروهای متخصص در امر کشاورزی و دامپروری در این استان می توانند خراسان شمالی را به قطب کشاورزی و دامپروری تبدیل کند.

وی تصریح کرد: همچنین توسعه کشاورزی و دامپروری در خراسان شمالی می تواند در کاهش درصدی از مشکل بیکاری کشور موثر واقع شود.

معاون سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به بیکاری گسترده در کشور، بیان کرد: برای رفع بیکاری و رهایی از مشکلات اقتصادی ضرورت دارد از تجربیات و نظرات مدیران جنگ و جهادی در کشور استفاده شود.

اربابی تاکید کرد: مدیران، راهبران دستگاه‌ها و سازمان‌ها برنامه محور و هدفمند باشند تا در آینده نزدیک شاهد توسعه و رشد استان ها باشیم.

وی غیرت و همت را ماهیت اصلی مدیران برای دفاع از کشور در برابر هجمه های اقتصادی دشمنان نظام اعلام کرد و گفت: امروز همچون دوران انقلاب به مدیرانی با استقامت و توانمند نیاز است تا بتوانند کشور را از وضعیت اقتصادی موجود خارج کنند.

معاون سازمان برنامه‌وبودجه با بیان اینکه کشور بیش از گذشته به مدیران جهادی، انقلابی و شجاع نیاز دارد، اظهار کرد: صرفا پشت میز نشستن و کار نکردن خیانت به کشور و مردم است، بنابراین ضرورت دارد جای مدیران ریاکار با افراد غیرتمند و دلسوز عوض شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از خدمات مجید پورعیسی به‌عنوان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه خراسان شمالی تقدیر و حسن پارسی پور به‌عنوان رئیس جدید این مجموعه معرفی شد.