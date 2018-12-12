واکنش معاون هنری به انتقادها به یک تئاتر و مساله کلاه گیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: موضوعی که درباره تئاتری در یکی از سالن‌های شهر تهران عنوان شده فقط در اجرای نخست بوده و بعد از گفتگو با گروه، این موضوع در اجراهای بعدی نمایش تکرار نشد.

وی با اشاره به نظارت بر نمایش‌ها بر اساس قوانین گفت: نگرانی‌های جامعه و مراجع تقلید و علما در مسایل هنر مورد توجه است و قانون و موارد شرع و عرف در تئاترها رعایت می شود. امیدواریم همواره با اطلاعات جامع و دقیق به مسایل هنری نگاه شود.

به گزارش مهر، چند روزی است که برخی رسانه ها به نمایشی اشاره می کنند که در آن از کلاه گیس برای بازیگران زن استفاده شده است. این مطالب به واکنش برخی آیات عظام همچون آیت الله سبحانی منجر شد.