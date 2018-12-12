۴۵۰۰ عدد ادوات شکار غیرمجاز در گیلان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان اکبرپور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در رشت با اشاره به صدور مجوز پروانه شکار بعد از چند سال ممنوعیت در سال جاری، اظهار کرد: پایش ها و نظارت های لازم برای جلوگیری از شکار غیرمجاز در استان گیلان از سوی سکان حفاظت محیط زیست گیلان انجام می شود.

اکبرپور در ادامه با بیان اینکه از نیمه اول آبان ماه همزمان با آغاز صدور مجوز شکار تا کنون۴ هزار و ۵۰۰ عدد ادوات شکار از شکارگاه های استان گیلان کشف و ضبط شده است، افزود: بیشتر ادوات کشف شده تورهای زمینی و هوایی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرهای لنگرود، رودسر، املش، کیاشهر و لاهیجان بیشتر کشفیات را داشته اند، گفت: در این مدت و حین بازرسی‌ها ۳۰ کومه غیرمجاز شناسایی و تخریب شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان با تأکید بر ضرورت داشتن مجوز شکار توسط شکارچیان، بیان‌کرد: طی یکماه گذشته ۴۱ شکارچی متخلف، ۴۰ تفنگ شکاری و همچنین لاشه ۱۱۰ قطعه پرنده شکار شده کشف شده است.