  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۵

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان:

۴۵۰۰ عدد ادوات شکار غیرمجاز در گیلان کشف و ضبط شد

۴۵۰۰ عدد ادوات شکار غیرمجاز در گیلان کشف و ضبط شد

رشت- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان از کشف و ضبط ۴ هزار و ۵۰۰ عدد ادوات غیرمجاز شکار از آغاز فصل شکار تا کنون توسط محیط بانان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان اکبرپور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در رشت با اشاره به صدور مجوز پروانه شکار بعد از چند سال ممنوعیت در سال جاری، اظهار کرد: پایش ها و نظارت های لازم برای جلوگیری از شکار غیرمجاز در استان گیلان از سوی سکان حفاظت محیط زیست گیلان انجام می شود.

اکبرپور در ادامه با بیان اینکه از نیمه اول آبان ماه همزمان با آغاز صدور مجوز شکار تا کنون۴ هزار و ۵۰۰ عدد ادوات شکار از شکارگاه های استان گیلان کشف و ضبط شده است، افزود: بیشتر ادوات کشف شده تورهای زمینی و هوایی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرهای لنگرود، رودسر، املش، کیاشهر و لاهیجان بیشتر کشفیات را داشته اند، گفت: در این مدت و حین بازرسی‌ها ۳۰ کومه غیرمجاز شناسایی و تخریب شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان با تأکید بر ضرورت داشتن مجوز شکار توسط شکارچیان، بیان‌کرد: طی یکماه گذشته ۴۱ شکارچی متخلف، ۴۰ تفنگ شکاری و همچنین لاشه ۱۱۰ قطعه پرنده شکار شده کشف شده است.

کد مطلب 4483128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها