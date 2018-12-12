اولین مسئول بسیج اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، محمدرضا ابن الدین حمیدی به عنوان مسوول بسیج اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای منصوب شد.

ابراهیم صالحی عمران، رییس دانشگاه فنی و حرفه ای در مراسم معارفه مسوول بسیج اساتید دانشگاه، بر ضرورت توجه به فضیلت های اخلاقی(هوش اخلاقی) در کنار مباحث آموزشی دانشگاه ها به منظور نهادیه کردن سرمایه های اخلاقی در وجود دانشجویان تاکید کرد.

وی با اشاره به صدور مجوز شورای برنامه ریزی گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای تنها دانشگاهی است که با صدور مجوز شورای برنامه ریزی می تواند نسبت به صدور رشته اقدام کند و درصدد بازنگری در رشته های تحصیلی می باشیم.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خاطر نشان کرد: به عنوان دانشگاهی ماموریت گرا با بهره گیری از ظرفیت های هزار و ۳۰۰ آزمایشگاه و هزار استاد مهارتی قصد داریم از این پتانسیل برای ایجاد شرکتهای دانش بنیان استفاده کنیم و در این راستا طی تفاهم نامه ای با صندوق نوآوری و شکوفایی برای اشتغالزایی فارغ التحصیلان مهارتی استفاده کنیم.

صالحی عمران با ابراز خرسندی از انتصاب نخستین مسئول بسیج اساتید در دانشگاه فنی و حرفه ای تصریح کرد: این دانشگاه، دانشگاهی عمل گرا و فارغ از جهتگیری های سیاسی و جناحی است و وجدان و اعتلای کشور سرلوحه تمام فعالیتهای دانشگاه قرار دارد. در این راستا آمادگی داریم از طرح های نوآورانه بسیج اساتید حمایت کنیم.