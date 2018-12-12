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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:

کشف ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال چای قاچاق در زاهدان

کشف ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال چای قاچاق در زاهدان

زاهدان - جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال چای قاچاق در بازرسی از یک انبار در شهر زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار احمد طاهری اظهار داشت: با کسب خبری مبنی بر دپو مقادیر زیادی چای قاچاق توسط فردی سودجو در یک انبار در شهر زاهدان موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیمی از پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی با یک سری تحقیقات میدانی محل دپو کالاهای قاچاق را در محدوده بلوار شهید فاضلی شناسایی و به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند.

 جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تیم رسیدگی کننده پرونده با اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مقام قضائی روز گذشته در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه وارد عمل شدند و در بازرسی از محل ۱۹ تن و ۳۰۰ کیلوگرم چای قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشف کردند.

سردار طاهری عنوان کرد: ارزش این محموله ۱۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال برآورد شده که در این رابطه انبار پلمب و فرد متخلف که مردی ۵۰ ساله است با تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی شد.

کد مطلب 4483134

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
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      ماشاالله به پلیس.خسته نباشید و خدا قوت

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