۱۲۰ واحد ثبتی کشور امانی است/آرشیو الکترونیکی یک سوم پرونده ها

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب عزیزاللهی صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با اشاره به جایگاه خاص سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار داشت: این سازمان از قدیمی ترین دستگاه اداری کشور با قدمت ۱۰۰ ساله و دارای سابقه دینی است و در قرآن مجید نیز درباره شرایط بیع و طرفین معامله نیز تاکیداتی شده است.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت در حوزه علایق مردم و مالکیت آنان فعالیت می کند افزود: مدیریت بر زمین و تثبیت مالکیت مردم در حوزه زمین از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک است.

وی تحکیم خانواده و ازدواج و طلاق را از دیگر وظایف سازمانی برشمرد و گفت: در سال بیش از دو هزار میلیارد تومان درآمد در سازمان ثبت اسناد و املاک کسب می شود و تاکنون فرآیندهای سازمان به صورت سنتی انجام می شد که سبب کندی کار و عدم شفافیت و بعضا زمینه صدور استاد معارض می شد.

عزیزاللهی با عنوان اینکه ثبت سنتی مشکلات و پیامدهای خاص خود را داشته است تصریح کرد: در سال های اخیر تحول شتابنده ای در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گرفته است و اسناد دفترچه ای قدیم به اسناد تک برگ و کاداستر تبدیل شده است.

کاداستر جعل نشده است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: اسناد حدودی قدیمی به اسناد رقومی با مقیاس جهانی و به دور از تعارض تبدیل شده است و تاکنون مورد جعل درباره اسناد کاداستر محقق نشده است.

وی با اشاره به ثبت آنی اظهار داشت: این طرح سبب می شود تا هرگونه معاملات به صورت لحظه ای قابل رصد و پیگیری باشد و تغییر از ثبت سنتی به نوین کاری بسیار سخت بوده است.

عزیزاللهی با عنوان اینکه تحرک و تحولی در حوزه زیرساختی ثبت و اسناد ایجاد شده است گفت: ۱۳۰ هزار مترمربع زیربنا به ساختمان های اداری اضافه و ۷۰ پروژه افتتاح شد و ۸۰ هزار مترمربع فضای اداری در قالب ۴۰ پروژه نیز در دست ساخت است.

وی یادآور شد: ۱۲۰ واحد ثبتی کشور در ساختمان های امانی و استجیاری در حال فعالیت هستند و در شان سازمان ثبت و اسناد نیست و ۳۰ شهرستان و ۱۲۰ بخش فاقد واحد ثبتی است و مساعدت دولت را تقاضا داریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اداره امور باید در قالب برنامه اجرا شود از ابلاغ برنامه عملیاتی سالانه به استان ها خبر داد و گفت: سازمان مصمم است با اعتبارات موجود، کاداستر را به منزل مقصود برساند و این طرح در مازندران با وجود طبیعت، جنگل و ساحل دریا و اراضی از اهمیت و اولویت ویژه ای برخودار است.

عزیزاللهی افزود: یکی از دلایل فساد در حوزه زمین و مشکلات ناشی از آن، عدم اجرای کامل طرح کاداستر است بنابراین مهمترین محور سال جاری، کاداستر کشور است.

وی با بیان اینکه آرشیو کردن پرونده های ثبتی طرح مهم دیگر سازمان ثبت اسناد و املاک است گفت: ۳۰ میلیون پرونده ثبتی با ۵۰۰ هزار برگ در بایگانی های ثبت وجود داردو تاکنون یک سوم پرونده ها آرشیو شده است و در بخشی از واحدها، چرخش فیزیکی پرونده ها حذف شده است.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: پرونده های چک و مهریه به سمت سازمان ثبت و اسناد سرازیر شده درحالیکه هنوز زیرساخت های آن مهیا نشده است.

وی با بیان اینکه پنج تا هفت درصد فعالیت های سازمان ثبت اسناد در مازندران انجام می شود تصریح کرد: مازندران استانی مهم و استراتژیک محسوب می شود.

در این مراسم عباسعلی زارع به عنوان مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک مازندران معرفی شد.