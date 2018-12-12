جواد داوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، پیرامون وضعیت ورزش کشور اظهار داشت: متاسفانه باید گفت که در حال حاضر ورزش کشور بیمار است و رشته بسکتبال نیز از این وضعیت مستثنا نیست چرا که با این اوضاع نامساعد اقتصادی اسپانسرها ورود نمی‌کنند و در نتیجه، عدم حضور اسپانسرها لیگ‌ها و تورنمنت‌ها را تحت شعاع قرار می‌دهد.

وی درباره جایگاه استان اصفهان در کشور در رشته بسکتبال نیز افزود: اما به طور کلی هنوز چند سالی فرصت لازم داریم تا بسکتبال اصفهان به صلابت و جایگاه اصلی و گذشته خود برسد و برای رسیدن به این هدف باید تمرکز اصلی خود را صرف رده‌های پایه کنیم.

رئیس هیئت بسکتبال استان اصفهان در توضیح رویکرد این هیئت بیان داشت: ما بر حسب وظیفه باید کاری کنیم که سهم استان اصفهان را در تیم‌ها و اردوهای ملی افزایش دهیم و تعداد نفرات ملی پوش‌ خود را بیشتر کنیم و این کار نیازمند تقویت تیم‌های پایه است و بنابراین رویکرد و تمرکز اصلی هیئت بسکتبال استان اصفهان بر مباحث آموزشی است و در این زمینه حساسیت زیادی داریم.

وی با بیان اینکه جذب استعدادها از طریق مدارس و نیز جشنواره‌های فصلی در حال برگزاری است، ابراز داشت: در تلاش هستیم سازوکاری فراهم کنیم تا آموزش‌ها و استعدادیابی‌ها آکادمیک‌تر انجام شود، البته محدودیت‌هایی که گریبانگیر هیئت‌ ما و همچنین دیگر هیئات است نیز بی‌ تاثیر نیست.

داوری از سرانه‌ورزشی استان گفت و افزود: سرانه ورزشی شهرستان‌های اصفهان از خود شهر اصفهان خیلی بهتر است و این کمبود سرانه ورزشی، به ویژه در حوزه آکادمیک به ورزش حرفه‌ای ضربه می‌زند، البته اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان تاکنون هیچ‌گونه کوتاهی نداشته است اما آن هم با محدودیت‌هایی مواجه است و به همین دلیل ما در تلاش هستیم تا از امکانات موجود بیشترین نفع و استفاده را ببریم.

وی بزرگترین مشکل هیئت را نبود سالن اختصاصی تمرین توصیف کرد و افزود: ما یک سالن اختصاصی بسکتبال در اختیار داریم اما این یک سالن، پاسخگوی ۱۵ رده سنی نیست و امیدوارم با تدابیری که در نظر گرفته می‌شود تا سال آینده این مشکل نیز با توجه به صحبت‌های انجام شده مبنی بر اجاره سالن‌های دیگری در سطح شهر برطرف شود.