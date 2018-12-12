  1. استانها
  2. اصفهان
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۴

بدنبال عدم استقبال اسپانسرها؛

ورزش کشور بیمار است/تاثیرعدم حضور اسپانسرها در لیگ‌های ورزشی

ورزش کشور بیمار است/تاثیرعدم حضور اسپانسرها در لیگ‌های ورزشی

اصفهان- رئیس هیئت بسکتبال استان اصفهان گفت: در حال حاضر ورزش کشور بیمار است و رشته بسکتبال نیز از این وضعیت مستثنا نیست چراکه با این اوضاع نامساعد اقتصادی اسپانسرها ورود نمی‌کنند.

جواد داوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، پیرامون وضعیت ورزش کشور اظهار داشت: متاسفانه باید گفت که در حال حاضر ورزش کشور بیمار است و رشته بسکتبال نیز از این وضعیت مستثنا نیست  چرا که با این اوضاع نامساعد اقتصادی اسپانسرها ورود نمی‌کنند و در نتیجه، عدم حضور اسپانسرها لیگ‌ها و تورنمنت‌ها را تحت شعاع قرار می‌دهد.

وی درباره جایگاه استان اصفهان در کشور در رشته بسکتبال نیز افزود: اما به طور کلی هنوز چند سالی فرصت لازم داریم تا بسکتبال اصفهان به صلابت و جایگاه اصلی و گذشته خود برسد و برای رسیدن به این هدف باید تمرکز اصلی خود را صرف رده‌های پایه کنیم.

رئیس هیئت بسکتبال استان اصفهان در توضیح رویکرد این هیئت بیان داشت: ما بر حسب وظیفه باید کاری کنیم که سهم استان اصفهان را در تیم‌ها و اردوهای ملی افزایش دهیم و تعداد نفرات ملی پوش‌ خود را بیشتر کنیم و این کار نیازمند تقویت تیم‌های پایه است و بنابراین رویکرد و تمرکز اصلی هیئت بسکتبال استان اصفهان بر مباحث آموزشی است و در این زمینه حساسیت زیادی داریم.

وی با بیان اینکه جذب استعدادها از طریق مدارس و نیز جشنواره‌های فصلی در حال برگزاری است، ابراز داشت: در تلاش هستیم  سازوکاری فراهم کنیم تا آموزش‌ها و استعدادیابی‌ها آکادمیک‌تر انجام شود، البته محدودیت‌هایی که گریبانگیر هیئت‌ ما و همچنین دیگر هیئات است نیز بی‌ تاثیر نیست.

داوری از سرانه‌ورزشی استان گفت و افزود: سرانه ورزشی شهرستان‌های اصفهان از خود شهر اصفهان خیلی بهتر است و این کمبود سرانه ورزشی، به ویژه در حوزه آکادمیک به ورزش حرفه‌ای ضربه می‌زند، البته اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان تاکنون هیچ‌گونه کوتاهی نداشته است اما آن هم با محدودیت‌هایی مواجه است و به همین دلیل ما در تلاش هستیم تا از امکانات موجود بیشترین نفع و استفاده را ببریم.

وی بزرگترین مشکل هیئت را نبود سالن اختصاصی تمرین توصیف کرد و افزود: ما یک سالن اختصاصی بسکتبال در اختیار داریم اما این یک سالن، پاسخگوی ۱۵ رده سنی نیست و امیدوارم با تدابیری که در نظر گرفته می‌شود تا سال آینده این مشکل نیز با توجه به صحبت‌های انجام شده مبنی بر اجاره سالن‌های دیگری در سطح شهر برطرف شود.

کد مطلب 4483138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها