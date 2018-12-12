اولین گردهمایی فعالان فضای مجازی استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اخبار استان‌های خبرگزاری مهر صبح چهارشنبه در اولین گردهمایی فعالان فضای مجازی استان بوشهر اظهار داشت: حضور و فعالیت در فضای مجازی و فضای سایبری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که باید مدیریتی قوی در این حوزه داشته باشیم.

مسلم معین بر لزوم بومی‌سازی فعالیت‌ها در فضای مجازی تاکید کرد و ادامه داد: ایجاد زیرساخت‌ها و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و فعالان فضای مجازی با جدیت این مهم را دنبال کنند.

وی به برخی ضعف‌ها در زمینه شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همین است و باید همه مسئولان دست به دست هم دهند که زیرساخت‌های بومی و داخلی فراهم شود.

مسئول قرارگاه فضای مجازی بسیج اضافه کرد: مرزبانی فضای مجازی نیز از دیگر مسائل ضروری است و باید مرزبانی سایبری در کشور شکل بگیرد و فعالیت‌ها در این حوزه گسترش یابد.

در این گردهمایی از برخی تولیدات فضای مجازی استان بوشهر رونمایی شد.

ساسان نوذری خواننده جوان بوشهری نیز دو قطعه آهنگ جدید رونمایی کرد که توسط مسئول قرارگاه فضای مجازی بسیج کشور مورد تقدیر قرار گرفت.